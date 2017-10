Wylewki anhydrytowe: ciepły i wytrzymały podkład. Zalety posadzki anhydrytowej

Wylewki anhydrytowe: pewny skład mieszanki

Istnieją producenci, którzy dostarczają już gotowe wylewki anhydrytowe. Dzięki temu, taki produkt cechuje się stałym składem i jego pełną kontrolą. Gotowa mieszanka przyjeżdża prosto z wytwórni, gdzie nad procesem produkcji i dozowaniem składników czuwa komputer. Nie jesteśmy narażeni na pomyłki ekipy wykonawczej, która wykonuje mieszankę na budowie metodą „na oko”. Mamy pewność, że wylewka posiada takie parametry, jakie zamówiliśmy i za jakie zapłaciliśmy. Nie musimy się obawiać, że wykonana posadzka będzie miała za małą wytrzymałość i pojawią się na niej spękania.

Posadzki anhydrytowe: szybsze i wygodniejsze wykonanie

Dzięki swoim właściwościom, posadzki anhydrytowe mogą być wykonywane na dużo większej powierzchni bez konieczności dylatowania pośredniego, nawet do 900 m2 dla podłóg nieogrzewanych. W przypadku wylewek cementowych jest to zaledwie około 40 m2. Co więcej, posadzki cementowe mają niższą wytrzymałość na ściskanie oraz wymagają zbrojenia. Jastrychy anhydrytowe wyróżniają się lepszym stosunkiem wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie, dzięki czemu są bardziej elastyczne i zbrojenie nie jest konieczne. Takie udogodnienia pozwalają znacząco przyspieszyć i uprościć prace. Ponadto, łatwość rozkładania posadzek anhydrytowych sprawia, że wykonuje się je szybciej od cementowych. Nie wymagają ręcznego zacierania w niewygodnej pozycji. Wystarczy je rozprowadzić po całej powierzchni i odpowietrzyć. Niewątpliwą zaletą jest również krótszy czas dojrzewania - można po nich chodzić już po 48 godzinach. Po 4 dniach można kontynuować dalsze prace budowlane.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wylewki anhydrytowe nie powinny być narażone na wilgoć lub zalewanie. Nie oznacza to jednak, że absolutnie zabronione jest ich stosowanie w kuchni, łazience czy garażu. W tych pomieszczeniach należy tylko zadbać o prawidłowe i solidne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

W przypadku remontu starego domu lub adaptacji poddasza, może mieć znaczenie fakt, iż wylewki anhydrytowe są znacznie lżejsze od cementowych. Zapobiegnie to niepotrzebnemu, nadmiernemu obciążaniu stropu. Oprócz tego, dzięki swojej wysokiej wytrzymałości, jastrychy anhydrytowe mogą być układane w cieńszej warstwie niż jastrychy cementowe. Jest to przydatne, gdy mamy ograniczone miejsce, na przykład przez nisko osadzone okno balkonowe. Skutkuje to także oszczędnościami materiału. Najcieńsza warstwa może wynieść 35 mm, a w przypadku ogrzewania podłogowego - 30-40 mm ponad przewodami. Dzięki cienkiej warstwie podkładu, podłoga będzie się szybciej i bardziej równomiernie nagrzewać. I to właśnie w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, wylewki anhydrytowe mogą pokazać pełnię swoich możliwości.