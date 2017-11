Bielenie podłogi. Malujemy starą podłogę na biało

Wystarczy, by podłoga była jaśniejsza o kilka tonów, aby pomieszczenie wydało się zdecydowanie przestronniejsze i lepiej doświetlone. To doskonałe rozwiązanie do małych, słabo nasłonecznionych wnętrz, ale nie jest dla nich zarezerwowane - w tych dużych także prezentuje się doskonale. Biała podłoga bardzo dobrze sprawdza się w roli tła zarówno dla aranżacji nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Drewno można rozjaśniać w różnym stopniu - do bielenia podłogi dostępne są lakiery, oleje, olejowoski i pasty różniące się nasyceniem pigmentów. Poza tym nie musimy decydować się na czystą biel - możemy wybrać odcień do malowania podłogi złamany kroplą innej barwy, na przykład szarości lub beżu. Do wyboru są preparaty zachowujące i podkreślające rysunek słojów albo takie, które ujednolicą drewnianą podłogę. I jeszcze jedna dobra wiadomość – rozbielać można nie tylko jasne gatunki drewna, ale także te ciemniejsze, na przykład bardzo dobre efekty uzyskuje się, rozjaśniając podłogi dębowe.

Bielenie podłogi: czym wykończyć podłogę na biało?

Rozbielanie podłogi będzie najtrwalsze, jeśli zdecydujemy się na jedną z metod, w wyniku której pigmenty wnikną w drewno.

Olejowanie podłogi na biało

Może to być olejowanie lub nanoszenie olejwosku. W miejscach intensywnie eksploatowanych lepiej sprawdzi się olej rozpuszczalnikowy niż wodny, bo wniknie głębiej. Nie należy zrażać się silnym zapachem takiego preparatu, ponieważ zniknie po trzech dniach. Na trwałość olejowania wpływa też sposób przeprowadzenia prac – nanoszenie na gorąco daje pod tym względem lepsze efekty, bo preparat bardziej spenetruje drewno.

Bielenie podłogi: wybieramy bejce

Bardzo trwałe będzie też rozbielenie drewna bejcą, a następnie naniesienie na nią lakieru lub oleju. W takim przypadku koniecznie należy zwrócić uwagę na czas schnięcia bejcy. Jeśli jest krótki, trudniej będzie uzyskać jednolicie wybarwioną powierzchnię. Do bielenia podłóg zalecane są bejce wodne, a nie spirytusowe, ponieważ czas ich schnięcia jest dłuższy. Dzięki metodom wprowadzającym pigmenty w głąb drewna nawet w miejscu zarysowania podłoga będzie miała niezmieniony kolor.

Pasty wybielające do podłóg

Trwałe efekty daje też stosowanie past wybielających, które podkreślają usłojenie. Można je nanosić na drewno surowe lub bejcowane. Metoda ta jest trwała, ponieważ na podłogę wybielaną pastą nanoszone są kolejne preparaty stanowiące dodatkowe zabezpieczenie - najpierw utrwalacz zamykający pory drewna, a potem lakier lub olejowosk.

Lakiery do bielenia podłóg

Nieco mniej trwałą, ale za to prostszą metodą jest pomalowanie podłogi na biało lakierem, który zawiera pigmenty. W tym przypadku o trwałości nie decyduje to, czy będzie to lakier wodny, czy rozpuszczalnikowy, ale rodzaj zawartych w nich żywic. Fachowcy za bardzo dobre do renowacji podłóg drewnianych uznają lakiery poliuretanowe, które są odporne na uszkodzenia i jednocześnie elastyczne. Decydując się na bielenie podłogi drewnianej lakierem, wybieramy inny efekt niż w przypadku preparatów wnikających w drewno. Lakier tworzy na nim powłokę, dlatego ten zawierający pigmenty ujednolici wygląd podłogi. Olej, olejowosk, bejca czy pasta z pigmentami nie zatrą rysunku drewnianych słojów, a lakier może to zrobić w różnym stopniu. Właśnie ilość pigmentów, jakie zawiera, jest szczególnie istotna, bo ona przesądza nie tylko o tym, jak jasna będzie podłoga, ale także o tym, w jakim stopniu widoczne będą słoje drewna. Im pigmentów będzie więcej, tym bardziej zatarty będzie rysunek usłojenia. Im będzie ich mniej, tym podłoga będzie mniej rozjaśniona, ale bardziej wyglądająca na drewnianą. Dostępne są nawet lakiery z tak dużą zawartością pigmentów, że całkowicie zakrywają rysunek słojów.

Wybór lakierów do bielenia podłóg jest bardzo duży. Oferowane są ich różne rodzaje - na przykład:

poliuretanowe,

uretanowe,

akrylowo-poliuretanowe.

Takie lakiery różnią się ilością pigmentów i stopniem połysku – od matu, poprzez satynę po połysk tafli szkła. Ich barwę, podobnie jak farb, można wybierać nawet spośród kilkuset jasnych kolorów różniących się ułamkami barwnych tonów.

Malowanie podłogi na białą farbą

Równie trwałe jak lakierowanie podłogi będzie pomalowanie jej na biało farbą. To rozwiązanie dobre dla tych, którzy chcą jak najbardziej ją ujednolicić, zachowując jedynie widoczny zarys drewnianych elementów. Dostępne są różne rodzaje farb kryjących przeznaczonych do malowania podłóg:

emalie poliuretanowe,

emaile akrylowe,

emaile epoksydowe.

Te farby do malowania podłóg drewnianych występują w wersjach półmatowych i błyszczących. Poza tym w przypadku farb również możliwe jest zadbanie o niuanse kolorystyczne – dzięki łączeniu bieli z różnymi bazami można uzyskać wiele kolorów różniących się ćwierćtonami nasycenia barwy.