Zaproś świat do domu dzięki oknom dachowym balkonowym

Okno dachowe jak balkonowe

Poddasze kreuje wiele ciekawych możliwości architektonicznych i aranżacyjnych. W dachu skośnym bez ścianki kolankowej można przeszklić całą ścianę wielkimi oknami balkonowymi, które dają mnóstwo naturalnego światła, panoramiczny widok na okolice oraz co najważniejsze, możliwość stworzenia balkonu na poddaszu. Okno dachowe balkonowe FGH-V Galeria to nowatorskie, dwuskrzydłowe okno, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon.

Górne otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do jego wnęki. Skrzydło górne podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić go w dowolnej pozycji. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Aby zamknąć skrzydło należy jedynie zwolnić specjalne blokady. W trakcie zamykania barierki balkonu chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu, przez co nie ulegają zabrudzeniu oraz nie zakłócają estetyki dachu. Po otwarciu balkonu barierki są zawsze suche i czyste, co zapewnia bezawaryjne ich użytkowanie.

Otwierając okna dachowe balkonowe zyskujemy dodatkową przestrzeń na poddaszu oraz bliski kontakt z otoczeniem. Otwieramy nasze wnętrze na otaczający nas świat, a my możemy cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą.