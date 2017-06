Przytulny pokój na poddaszu: wnętrza pod skosami

Wykończenie skosów i podłogi: aranżacja pokoju na poddaszu

Zrelaksowani czujemy się przede wszystkim w otoczeniu natury, dlatego warto wprowadzić jej namiastkę do pokoju na poddaszu. Najłatwiej zrobić to, wykańczając podłogę drewnem, przy czym nie musi to być drewno egzotyczne sprowadzane z Ameryki Południowej. Również nasz krajowy dąb czy modrzew – z pięknym rysunkiem słojów – będzie się bardzo dobrze prezentował na posadzce. Jeśli drewniany parkiet jest poza naszym zasięgiem, można zdecydować się na panele drewniane lub choćby imitację drewna. Barwa drewna bardzo dobrze wpływa na nasze zmysły. Drewniana podłoga zawsze będzie się wydawała ciepła. W pokojach na poddaszu w domach jednorodzinnych rzadko przyjmujemy gości, nie wchodzi się tu w butach.



To nasza prywatna strefa, więc możemy też wykończyć podłogę wykładziną – materiałem mniej odpornym na zabrudzenia, ale za to łatwym do wymiany. Do przytulnej sypialni na poddaszu czy do pokoju dziecka przyda się miękka, przyjemna dla bosych stóp i kolan malucha. Jest tyle kolorów, faktur i rodzajów wykładzin, że z łatwością dobierzemy coś do naszego domu. (Na s. 112 piszemy o wykładzinach naturalnych, z surowców organicznych). W górach spotyka się poddasza wykończone w całości drewnem – również skosy. Może to dać bardzo przytulny efekt. Jednak jeśli nie mieszkamy na Podhalu, lepiej z tym nie przesadzić.



Gdy poddasze jest dosyć wysokie, drewniane skosy mogą się prezentować bardzo dobrze. Jeżeli jednak pokój jest niski i sufit zdaje się nam spadać na głowę, wykończenie skosów drewnem jeszcze pogłębi to wrażenie. Dobrym pomysłem na wprowadzenie do wnętrza przytulności jest wykończenie ścian (lub ich części) tapetą. Na rynku jest mnóstwo wzorów i kolorów tapet. Jest to chyba najprostszy – obok malowania – sposób na ożywienie i ocieplenie pozornie niegościnnego wnętrza. Tapety mają ponadto właściwości wyciszające.