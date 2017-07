Jasny salon pod dachem. Pomysł na wnętrze z belkami i skosami

Ogromny potencjał aranżacyjny wnętrz na poddaszu wynika z ich nietypowego kształtu, który podyktowany jest zróżnicowaną konstrukcją połaci dachowej. Korzyści płynące z tego faktu można osiągnąć wyłącznie dzięki indywidualnemu podejściu do każdego wnętrza. Najważniejszym elementem tej układanki jest jednak światło, które poza aspektem wizualnym ma ogromny wpływ na nastrój panujący w budynku i pozwoli nam zaaranżować jasny salon pod dachem.

Jasny salon pod skosami? Tak, to możliwe!

Obecnie w architekturze wnętrz utrzymuje się trend otwartych przestrzeni oraz łączenia kilku funkcji na dużej powierzchni użytkowej. Salon - tradycyjnie kojarzony wyłącznie z wypoczynkiem – dziś projektowany jest najczęściej jako strefa relaksu w pomieszczeniach typu „open space”. Urządzenie takiego wnętrza rozpoczyna się zwykle od geometrycznego wydzielenia stref funkcyjnych, co na poddaszu, z uwagi na wnęki i naturalne spadki połaci dachowej, wymaga indywidualnego podejścia do każdego projektu. Warto pamiętać, że jasne, neutralne barwy i duża ilość naturalnego światła optycznie powiększy przestrzeń pod dachem. Ciemne akcenty natomiast będą dodatkowym atutem nadającym indywidualnego charakteru w każdym pomieszczeniu. Dzięki odpowiedniej kreacji przestrzeni stworzymy funkcjonalny, wielozadaniowy i komfortowy, jasny salon dostosowany do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających mieszkańców.

Jasny salon - aranżacje