Energooszczędne produkty do poddaszy - okna dachowe, schody, wyłazy

Firma FAKRO, wiodący producent okien dachowych na świecie, jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, w szczególny sposób koncentruje swoje działania na tej kwestii wprowadzając na rynek produkty o podwyższonej energooszczędności oraz łatwym, systemowym sposobie montażu.

Okno dachowe FAKRO FPP-V preSelect

To produkt nowej generacji stworzony by zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Okno dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu okuć posiada dwie, niezależne od siebie funkcje otwierania: uchylną oraz obrotową. Wybór jednej z funkcji odbywa się przy użyciu przełącznika preSelect, który dostępny jest w bocznej części ościeżnicy po otwarciu okna. Funkcja uchylna umożliwia pozostawienie okna w dowolnej pozycji z zakresu od 0° do 35°, obrotowa natomiast pozwala na zablokowanie okna po obrocie o 180°, co sprawdza się podczas mycia jego zewnętrznej szyby. Wartość współczynnika U okna dla pakietu U5 wynosi 0,97 W/m2K. Okno przeznaczone do montażu w dachu o kącie nachylenia od 15° do 55° (specjalna wersja 15° do 85°). Istnieje także możliwość montażu w zespoleniach.

Okno dachowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła - uchylną oraz obrotową. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.