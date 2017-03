Budzimy Śpiącą Królewnę - akcja forumowiczów na Forum Muratora

Ten dramat wydarzył się bardzo szybko. 16-letnia Dominika z Kalwarii Zebrzydowskiej skarżyła się na ból głowy. Zaniepokojeni rodzice szukali pomocy u lekarzy. W końcu wykonano rezonans magnetyczny głowy i okazało się, ze jest guz. Dziewczyna przeszła operację pod koniec stycznia tego roku. Bardzo obawiała się jednego - że się po operacji nie obudzi. Minęły 2 miesiące i jest w śpiączce. Cały czas jest przy niej ojciec - mówi do córki, ćwiczy jej mięśnie, wozi na spacer. Dziewczyna otwiera jedno oko, reaguje na bodźce, ale świadomość nie wraca...

Pomóżmy Dominice. Zbieramy na środki do życia rodziny Dominiki i jej rehabilitację. Dlaczego Śpiąca Królewna? Bo w sierpniu miała być królową w orszaku procesyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Przeczytajcie jeszcze prosimy list od ojca, pana Piotra:

Nasza ukochana córka Dominika, zwana przez wszystkich „Misią” jest osobą cichą, spokojną, wrażliwą i uczynną. W każdej złej chwili skromnym uśmiechem potrafiła rozweselić cierpiącą osobę. Od najmłodszych lat jest wzorową uczennicą. Uczęszczała do liceum o profilu socjalnym. Jej pasją jest kosmetologia, wiązała z takim zawodem przyszłość. Pomagała potrzebującym w corocznych zbiórkach żywności dla Caritas. Od piątego roku życia godnie uczestniczyła w procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na sierpniowych dróżkach Kalwaryjskich. Od dziecka jej marzeniem było zostać Królową Procesji. Po tych wszystkich latach jej marzenie miało zostać spełnione w tym roku.

Jako jedyny żywiciel rodziny od początku choroby córki przebywam z nią w szpitalach. Z tego powodu konieczna była rezygnacja z pracy oraz dotychczasowych dochodów. Wszystko po to, aby pomóc mojej najmłodszej córce. Mama Dominiki również przeszła ciężką chorobę i nie może się nią zaopiekować tak, jak by tego chciała. (W 2012 roku stwierdzono u żony niewydolność obu nerek, co natychmiast doprowadziło do dializ, a w 2014 r. przeszczepu nerki. Nie może być przy córce, bierze leki obniżające odporność).