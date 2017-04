Zaproś świat do domu. Okna balkonowe na poddaszu

Okno balkonowe FGH-V Galeria to nowatorskie, dwuskrzydłowe okno, w którym otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne otwierane jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do przodu umożliwiając swobodny dostęp do jego wnęki. Skrzydło górne podtrzymywane jest przez innowacyjny mechanizm wspomagający, który pozwala pozostawić go w dowolnej pozycji. Boczne barierki ochronne zintegrowane są z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Aby zamknąć skrzydło należy jedynie zwolnić specjalne blokady.