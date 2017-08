Rolety zaciemniające do okien dachowych

Roletami VELUX DKL można całkowicie zaciemnić wnętrza. Dzięki temu nawet w ciągu dnia stworzymy doskonałe warunki do drzemki czy odpoczynku, co jest komfortowe szczególnie w pokojach dzieci czy sypialniach. Latem rolety zaciemniające dodatkowo pomogą obniżyć temperaturę w pomieszczeniach, co jest ich niewątpliwą zaletą. To produkt, do którego montażu nie jest potrzebny fachowiec, a roleta jest na ogół dostępna w ciągu dwóch dni. Można zatem w tempie ekspresowym poprawić swój komfort mieszkania na poddaszu.

Jak zamontować rolety zaciemniające VELUX?

Rolety montuje się samodzielnie nawet w 15 minut, pod warunkiem jednak, że kupimy oryginalne wyroby VELUX, bowiem tylko takie posiadają system Pick&Click ułatwiający montaż (z fabrycznymi zaczepami). Mamy przy tym gwarancję, że nawet bez wprawy w takim montażu nie uszkodzimy profili. Prowadnice są estetyczne i wyjątkowo wąskie – mają jedynie 2 cm szerokości, więc niewiele zmniejszają powierzchnię szyb, co jest bardzo istotne na poddaszu. Rolety VELUX DKL płynnie przesuwają się na prowadnicach, więc ich obsługa jest bardzo łatwa, nie powstają też żadne wybrzuszenia tkaniny nawet w mocno pochylonym oknie.

Skuteczna ochrona przed słońcem i atrakcyjne wzory

Trójwarstwowa tkanina, jaka jest zastosowana w tych roletach ma od zewnątrz aluminiową powłokę odbijającą promienie słoneczne, co daje 20-procentową redukcję ilości wpadającego do mieszkania ciepła. Rolety innych producentów nie zawsze mają aluminiową powłokę. Oczywiście od strony pomieszczeń jest ciekawa, dekoracyjna tkanina, w dwudziestu czterech wzorach i kolorach do wyboru. Do pokoi dziecięcych idealnie pasują rolety zaciemniające z kolekcji Disney & VELUX (w dwunastu wzorach) lub Star Wars & VELUX Imperium Snu (cztery wzory). Co ważne, wszystkie tkaniny mają certyfikat Oeko-Tex®, potwierdzający ich bezpieczeństwo dla naszego zdrowia.

Roletami zaciemniającymi VELUX DKL można sterować również zdalnie, podłączając system zasilany elektrycznie lub solarnie. Wtedy rolety obsługujemy za pomocą pilota lub telefonu. Na rolety VELUX DKL producent daje 3-letnią gwarancję.

