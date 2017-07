Roleta zewnętrzna – sposób na ochronę poddasza przed nadmiarem słońca

ZDANIEM EKSPERTA

Kiedy zamontować roletę zewnętrzną?

Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny z firmy VELUX

Zakup i montaż rolety warto uwzględnić na etapie projektowania domu. Jeżeli przewidujemy, że w przyszłości zdecydujemy się na instalację rolety elektrycznej zadbajmy o to, by już podczas budowy doprowadzić przewód zasilający w okolice okna. Koszty takich prac są niewielkie, a dzięki nim ewentualna instalacja elektrycznego sterowania będzie prostsza, a my będziemy mogli cieszyć się większym komfortem. Nie będzie to konieczne w przypadku rolet obsługiwanych manualnie lub zasilanych energią słoneczną. Jeśli mamy w domu okna zainstalowane jedno nad drugim pamiętajmy, by do montażu okien użyć kołnierzy o szerszym rozstawie, inaczej roleta na oknie zainstalowanym poniżej po prostu się nie zmieści. Dlatego szczególnie w tym przypadku warto pomyśleć o roletach już na etapie projektowania. Rolety zewnętrzne można montować w zasadzie na każdym etapie, czy to budowy czy już użytkowania domu, ale rekomendujemy ich montaż jednocześnie z oknami do poddaszy.