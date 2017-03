Panoramiczne okna wąskoprofilowe w nowoczesnym domu. Jak doświetlić wnętrze?

Usytuowanie domu względem stron świata

Oczywiście nie da się uniknąć wykorzystywania sztucznego oświetlenia, ale można ograniczyć jego ilość dzięki optymalnymi usytuowaniu domu względem stron świata. Dlatego sypialnię warto umieścić od wschodniej strony. Zapewni nam to przyjemne poranki w towarzystwie wschodzącego słońca, co na pewno pobudzi nas do działania.

Salon natomiast powinien być skierowany oknami na stronę południową. Dzięki temu, będzie on doświetlany praktycznie przez cały dzień. A przecież właśnie głównie w salonie toczy się domowe życie.

Więcej słońca to niższe rachunki za energię

Warto wiedzieć, że przy obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, bierze się pod uwagę zyski od promieniowania słonecznego. Stąd im większa powierzchnia przeszkleń, tym nasz dom będzie bardziej energooszczędny. W związku z wejściem w życie nowych warunków technicznych, które od stycznia 2017 roku, znacznie ograniczyły dopuszczalną wartość wskaźnika EP, może właśnie w oknach warto poszukać dodatkowych oszczędności energii. Do niedawna maksymalna wartość wskaźnika EP wynosiła 120 kWh/(m2·rok), teraz jest to już tylko 95 kWh/(m2·rok), a od roku 2021 będzie to tylko 70 kWh/(m2·rok).

Dzięki zastosowaniu okien wąskoprofilowych, wpuścimy do wnętrza więcej słońca, które lepiej dogrzeje pomieszczenia, gdy na zewnątrz będą panowały niskie temperatury. Pozwala to skrócić okres grzewczy do niezbędnego minimum. Jesienią i wiosną do ogrzania domu mogą nam wystarczyć jedynie zyski z promieniowania słonecznego.

Designerskie okna do nowoczesnych wnętrz

Można pokusić się o porównanie okien wąskoprofilowych do obecnego trendu w elektronice, gdzie producenci dążą do maksymalnej redukcji ramek wokół ekranów telewizorów i smartfonów. Zwiększa to powierzchnię wyświetlania obrazu, a ponadto wygląda niebywale nowocześnie. Podobnie jest z oknami. Dostajemy większą powierzchnię najważniejszego elementu okna, czyli przeszklenia. Nikt przecież nie kupuje okien po to, aby podziwiać ich profile. Liczy się to, aby wpuszczały jak najwięcej światła i umożliwiły oglądanie widoków na zewnątrz. Okno wąskoprofilowe wygląda nowocześnie i znakomicie będzie pasować do modnych obecnie minimalistycznych wystrojów wnętrz.