Okna sterowane elektrycznie – pierwszy krok do inteligentnego domu

ZDANIEM EKSPERTA

Sławomir Łyskawka – dyrektor techniczny, VELUX Polska

Zaawansowane rozwiązania inteligentnego domu to wciąż nowość na naszym rynku, ale wszystko wskazuje na to, że będą cieszyć się coraz większą popularnością. Na inteligentne rozwiązania decydujemy się zazwyczaj z trzech powodów: by zapewnić komfort, oszczędność energii oraz bezpieczeństwo. Na rynku dostępne są różne protokoły komunikacji, jednym z nich jest np. io-homecontrol®, stworzony po to, by umożliwić współpracę urządzeń różnych producentów, w tym również firmy VELUX. W ramach tego systemu działają m.in. okna dachowe. Nowe „inteligentne” okna sterowane elektrycznie mają wiele innowacyjnych i użytecznych funkcji. Zamykają się automatycznie, gdy zaczyna padać deszcz, otwierają prawie bezgłośnie, można je dowolnie programować, a przy tym są bardzo proste w obsłudze i energooszczędne.