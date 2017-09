Czy uszczelki okienne mogą przetrwać w dobrym stanie nawet 30 lat? Poznaj innowacyjną serię okien Schüco LivIng

Uszczelki okienne na dekady

W oknach z serii Schüco LivIng zastosowano po raz pierwszy innowacyjne uszczelki z termozgrzewalnego kauczuku syntetycznego EPDM, które nie ulegają odkształcaniu, co ma zapewnić długowieczne zachowanie parametrów okna związanych ze szczelnością, termoizolacyjnością czy ochroną akustyczną.

- Budując lub modernizując dom, inwestorzy zwykle myślą o nim w perspektywie przyszłych pokoleń. Uważamy, że stolarka okienna powinna być tak samo trwała jak budynek. Żywotność uszczelnień z kauczuku syntetycznego EPDM ocenia się nawet na 30 lat. Wykazują one tzw. zdolność do powrotu elastycznego, co oznacza że gwarantują szczelność przez znacznie dłuższy czas niż zwykłe uszczelki, które tracą 50% elastyczności już po upływie siedmiu lat. Istotną zaletą uszczelek nowej generacji jest to, że są zgrzewane w narożach i w tej krytycznej strefie są równie elastyczne i szczelne jak w pozostałej części okna. Okno zapewniające stałe w czasie parametry izolacyjności termicznej to inwestycja, która spłaca się szybciej i dostarcza korzyści z użytkowania przez dekady – tłumaczy dyrektor ds. Marketingu i Produktu, Andrzej Polijaniuk.

