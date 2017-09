Okna PVC z recyklingu. Czy jest się czego obawiać?

Recykling daje szansę rozwoju przyszłym pokoleniom

Recykling, czyli ponowne wykorzystywanie materiałów odpadowych, jest jedną z głównych dróg do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Idea ta skupia się na zaspokojeniu potrzeb ludzkości w taki sposób, aby przyszłe pokolenia również miały szansę na ich zaspokojenie. Konieczne jest zatem racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych i poddawanie ich ponownej obróbce w możliwie jak największym stopniu. PVC (PCW) podlega recyklingowi, dlatego ze starych i zużytych okien można wytworzyć nowe, emitując przy tym o wiele mniej dwutlenku węgla do atmosfery. Przy produkcji jednej tony PVC wytwarzane są dwie tony CO 2 , podczas gdy przy powtórnym przetworzeniu 1 tony PVC pochodzącego z recyklingu powstaje tylko około 135 kg CO 2. To blisko 15 razy mniej!

A jak recykling wpływa na późniejsze parametry nowego okna?