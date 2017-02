Okna energooszczędne do domów klasy premium. Czy stolarka drewniana to dobry wybór?

Wybór okien – co sprawdzić?

Głównymi składowymi, które służą do wyliczenia współczynnika U w są wartości U g oraz U f . Pierwsza z nich określa współczynnik przenikania ciepła dla oszklenia, a druga dla ramy.

Drewniane ramy lepiej izolują termicznie od tych z PVC, stąd możliwe jest uzyskiwanie korzystniejszych parametrów U f .

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla oszklenia (U g ) zależy od liczby i rodzaju zastosowanych szyb. Najlepsze parametry mają pakiety szybowe składające się z 3 tafli szkła pokrytego powłokami niskoemisyjnymi, z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym.

Dlaczego drewno to dobry wybór?

Okna drewniane są znacznie trwalsze. Słabej jakości okna PVC trzeba wymienić po maksimum 15 latach, dobrze wykonane – po 20-25. Drewniane mogą nam posłużyć znacznie dłużej – nawet 90 lat. O ile przy zakupie okna drewniane są droższe, to w dłuższej perspektywie ich wybór jest bardziej opłacalny.

Drewno to materiał naturalny i ekologiczny. Pomaga tworzyć przyjazny mikroklimat we wnętrzu i dobre warunki do życia. Niepowtarzalny rysunek usłojenia i głębia koloru nadają oknom drewnianym niezrównany, ekskluzywny wygląd.

Okna, które wszędzie pasują

Drewno jest bardzo uniwersalne, jego naturalny kolor wkomponuje się zarówno w styl tradycyjny jak i nowoczesny. Okna drewniane możemy też w łatwy sposób pomalować na dowolny kolor i dopasować je do wnętrza, gdy na przykład przeprowadzimy remont i zmienimy wystrój. W przypadku okien plastikowych jest to bardziej skomplikowane i prawdopodobnie nie uda nam się tego zrobić samodzielnie tak, aby efekt był zadowalający.

Okna drewniane znakomicie pasują zarówno do nowoczesnych domów, jak i do tych o bardziej klasycznych formach. Sprawdzą się także przy rewitalizacji obiektów zabytkowych, gdzie kluczowe jest zachowanie pierwotnego wyglądu elewacji z jednoczesnym podwyższeniem parametrów użytkowych.