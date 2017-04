Okna drewniane linii Cube od firmy Stolbud

Minimalistyczny design w oknach drewnianych

Minimalizm to obecnie wiodący trend zarówno w architekturze, jak i w wystroju wnętrz. Jest to także trend, który powinien być uwzględniony w designie okien, które powoli stają się elementem wystroju, a nie tylko koniecznym rozwiązaniem technologicznym do wypełnienia otworu okiennego. Ta minimalistyczna, designerska estetyka przejawia się także w kolorystyce. Królują szarości, czernie, off white. Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest Cube. Okno Cube by Stolbud to rozwiązanie na miarę naszych czasów: minimalistyczny, elegancki design oraz wysokiej jakości materiał, jakim jest drewno w połączeniu z innowacyjną technologią Pro Edge, znajduje odzwierciedlenie w rewelacyjnych parametrach okien Cube, czyniąc je liderem energooszczędnych rozwiązań.

Potrzebujesz więcej światła? Opatentowana technologia okien Cube daje do 10% więcej światła niż tradycyjne okna drewniane. Pragniesz ciszy? Technologia Pro Edge umożliwia zastosowanie w oknach pakietów o lepszej izolacyjności akustycznej. Lubisz ciepło? Okna Cube zatrzymują o 20% więcej ciepła niż tradycyjne, a to z pewnością pozwoli obniżyć koszty ogrzewania. I wisienka na torcie – okna Cube nawet na profilu o grubości 68 mm, który jest najchętniej kupowanym profilem okiennym przez Polaków, spełniają wymagania nowych przepisów dotyczących parametrów termoizolacyjnych, czyli osiągają wskaźnik poniżej 1,0 W/m2.

Firma Stolbud przygotowała wycenę okien Cube z pakietem trójszybowym do domu Przemyślany z kolekcji Murator Projekty.