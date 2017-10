Co to jest smog i jak powinna wyglądać skuteczna ochrona wnętrza domu przed zanieczyszczeniami powietrza?

ZDANIEM EKSPERTA

Jakie rozwiązania w oknach dachowych warto wybrać, gdy zależy nam na jakości powietrza w domu?

Właściwa wentylacja pomieszczenia to jeden z ważniejszych warunków zdrowego i dobrego klimatu we wnętrzu. Wybierajmy więc okna dachowe wyposażone w rozwiązania, które pomogą zadbać o regularną wymianę i dobrą jakość powietrza w budynku. Przed zakupem sprawdźmy, czy mają system wentylacji. Umożliwia on dopływ powietrza do pomieszczenia nawet wtedy, gdy okno jest zamknięte. W oknach z górnym systemem otwierania klapa wentylacyjna jest zintegrowana z uchwytem otwierającym. Z kolei okna z klamką na dole mają dwustopniową wentylację w górnej części skrzydła.

System wentylacji powinien także posiadać wymienny i łatwy w konserwacji filtr zatrzymujący kurz i owady. Jego działanie dodatkowo usprawni nawiewnik ciśnieniowy, który uzależnia intensywność przepływu powietrza do pomieszczenia od siły wiatru. Dzięki temu możemy zostawić na stałe otwartą klapę lub moduł wentylacyjny bez obaw o straty ciepła i przeciągi. Nawiewnik jest niewidoczny od środka – montuje się go na zewnątrz w miejscu standardowego górnego oblachowania okna, więc szybko można to zrobić na każdym etapie użytkowania okna.

Nowością jest naokienna wentylacja z rekuperatorem, która ogrzewa powietrze napływające do domu ciepłem odzyskanym z powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Taki produkt zapewnia rekuperację na poziomie około 75%, ograniczając straty energetyczne powodowane przez wentylację, i pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.Urządzenie jest montowane na zewnątrz i można to zrobić na każdym etapie użytkowania okna. Dzięki temu możemy zdecydować się na zainstalowanie go tylko w tych pomieszczeniach, w których przebywamy najczęściej.

Najlepsze jest połączenie wentylacji pasywnej i aktywnej poprzez wietrzenie z wykorzystaniem okien. Budując dom, powinniśmy również zwrócić uwagę na takie rozmieszczenie okien, które umożliwi efektywne wietrzenie. Najistotniejsze jest wietrzenie na przestrzał, które pozwala na szybką wymianę powietrza w krótkim czasie. W ten prosty sposób zadbamy o odpowiedni klimat w pomieszczeniu i lepsze samopoczucie mieszkańców.

Monika Kupska-Kupis, architekt z firmy Velux Polska