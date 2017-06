Markizy do okien pionowych - skuteczna ochrona przed upałem

Upragnione lato zwykle kojarzy się z wakacjami, jednak większość czasu w lecie spędzamy w domach, mieszkaniach czy po prostu w pracy. Nic więc dziwnego, że upał tak przyjemny podczas urlopu, w życiu codziennym może być bardzo uciążliwy. Gorące promieniowanie słoneczne napływa przez okna i różnego rodzaju przeszklenia do wnętrz budynków doprowadzając do nagrzewania się pomieszczeń. Wówczas komfort może zmienić się w uciążliwy skwar. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie markiz zewnętrznych zarówno na oknach pionowych jak i dachowych. Markizy montowane są na zewnątrz okien dlatego bardzo skutecznie chronią przed nagrzaniem wnętrza. Z przeprowadzonych przez firmę FAKRO badań wynika, że są one do 8 razy skuteczniejsze niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne, które zasłaniają ostre światło słoneczne. Markizy absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz chroniąc w ten sposób przed nagrzewaniem wnętrza.

Markizy do okien pionowych - zalety

Markizy skutecznie zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widoczności na zewnątrz. W pomieszczeniu jest wystarczająco jasno i nie trzeba włączać oświetlenia, jak może mieć to miejsce w przypadku rolet zewnętrznych czy okiennic. Co więcej materiał markizy ma prześwit, który nie zasłania widoku na zewnątrz, a z drugiej strony zapewnia nam prywatność chroniąc przed wzrokiem sąsiadów.

Z zaciągniętą markizą rozkład natężenia światła w pomieszczeniu jest równomierny i zdecydowanie bardziej przyjazny dla naszych oczu. Nie występują szkodliwe refleksy podczas oglądania telewizji czy pracy przy komputerze, dlatego markizy bardzo przydatne są w pomieszczeniach, w których przebywamy i pracujemy.

W wersji elektrycznej markiza pełni również funkcje moskitiery. Wystarczy ją rozsunąć, a profile i siatka tworzą ochronę przed owadami i insektami.

Kolejną zaletą markizy jest jej energooszczędność. Stosując markizę możemy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z klimatyzacji, która generuje wysokie koszty eksploatacji. Użytkowanie markizy jest praktycznie darmowe. Co więcej rozwinięta markiza w ciągu chłodnych nocy chroni wnętrze przed stratami ciepła obniżając rachunki za ogrzewanie. Markiza poprawia współczynnik przenikania ciepła okna aż do 16%.

Prawdziwą innowacją jest sposób obsługi markizy Solar, a właściwie jego brak. Markiza VMZ Solar posiada inteligentny system automatycznej obsługi w zależności od nasłonecznienia. Nie potrzebuje zasilania z sieci elektrycznej, ponieważ zasilana jest energią słoneczną, a rolę czujnika pełni panel fotowoltaiczny, który w połączeniu ze specjalnym układem elektroniki reaguje na promieniowanie słoneczne. W przypadku dużego nasłonecznienia markiza samoczynnie rozsuwa się i chroni pomieszczenie przed nagrzaniem. Przy pochmurnej pogodzie markiza automatycznie się zwija zwiększając napływ naturalnego światła.

W chłodne dni, (poniżej 0o C), markiza AMZ Solar automatycznie przechodzi na zimowy sposób działania. W słoneczną pogodę markiza automatycznie się zwija umożliwiając napływ ciepłych promieni słońca pasywnie nagrzewając pomieszczenie. Wieczorem markiza jest automatycznie rozwijana chroniąc wnętrze przed stratami ciepła.

Markiza dostępna jest jeszcze w dwóch wersjach sterowania:

VMZ Z-Wave - zasilana prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą pilota lub przełącznika na- ściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave.

VMZ - obsługiwana ręcznie.

Do czego służą markizolety?

Markizoleta to kolejny produkt, służący do ochrony pomieszczenia przed nagrzewaniem. Posiada bardzo podobne cechy jak markiza lecz różni się od niej budową. Markizoleta ma specjalnie odchylaną belkę, która po uruchomieniu tworzy mały daszek nad częścią okna. Dzięki takiej konstrukcji markizoleta może posiadać specjalny materiał o bardzo gęstym splocie i małej przepuszczalności ciepła, a we wnętrzu będzie wystarczająca ilość naturalnego światła. Takie rozwiązanie pozwala również na łatwy dostęp do parapetu i umożliwia widok na zewnątrz.

Markizy to już nie tylko daszki nad balkonami czy tarasami. To produkty montowane na oknach fasadowych i dachowych, które oprócz ochrony przed nagrzewaniem posiadają wiele dodatkowych zalet. Markizy po prostu zapewniają komfort mieszkania zarówno w upalne, jak i chłodniejsze dni. Są doskonałym rozwiązaniem dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.