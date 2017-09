Jak wybrać dobre okna? Trendy, funkcje oraz parametry, które mają znaczenie przy zakupie okien do domu o wysokim standardzie

Funkcje stolarki okiennej z punktu widzenia właściciela domu

Energooszczędność - standardy cieplne współczesnych okien

Z początkiem 2017 roku w życie weszły nowe standardy cieplne dla okien, które nie pozwalają w polskich domach wbudowywać okien zimniejszych niż te o współczynniku U w równym 1,1 W/(m2K). W roku 2021 nastąpi kolejne zaostrzenie przepisów i w naszym kraju będzie obowiązywać wymaganie izolacyjności cieplnej dla okien na poziomie U w nie gorszym niż 0,9 W/(m2K).

Wybierając okna z myślą o niedalekiej przyszłości, warto rozważyć chociażby zamianę pakietu szybowego na niewiele droższy, trzyszybowy, ale o lepszym parametrze U g . Zmiana tego elementu okien, może pozwolić spełniać im standardy już na rok 2021, a oszczędności energetyczne z pewnością zwrócą poniesione koszty. Do 2021 r. standardem rynkowym będzie również tak zwany ciepły montaż oraz elementy ocieniające okno w okresie letnim.

Ciepły montaż - zapewniający wysoką szczelność - będzie chronił przez długi czas przed niekontrolowanymi stratami ciepła przez ościeża i występowaniem na nich pleśni. Dodatkowym elementem będą rolety zewnętrzne, które będą chroniły przed ucieczką ciepła zimą, ale też przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń latem. Te dwa elementy już dzisiaj coraz śmielej wkraczają na polskie budowy, ale w 2021 r. będą na nich powszechne.

Zabezpieczenie przed włamaniami

Okna balkonowe, tarasowe i duże okna na paterze są statystycznie najsłabszym ogniwem zabezpieczenia naszych domów. Tędy najczęściej do domów dostają się amatorzy cudzego mienia. Aby zminimalizować ryzyko włamania należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie okien, które są naturalnym punktem dostępu do wnętrza. Okna powinny być wyposażone w stalowe zaczepy antywłamaniowe, które dzięki temu, że zapewniają trudne do sforsowania połączenie ramy ze skrzydłem, chronią przed włamaniem.

Tłumienie hałasu