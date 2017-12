Jak odnowić parapet z lastryko: malowanie, układanie płytek, plastikowa obudowa

Nie można powiedzieć, że lastryko - czyli sztuczny kamień, powstały z cementu i żwiru, z którego kiedyś często robiono parapety wewnętrzne, jest wyjątkowo ładny. Po oszlifowaniu wygląda trochę lepiej, ale jego walory estetyczne są niewielkie. Parapet z lastryko miał jednak zalety – należał do tańszych materiałów wykończeniowych i był trwały. Dlatego między innymi wykonane z niego parapety znajdziemy w blokach sprzed lat 90., a często też w domach jednorodzinnych. Dziś wymienia się stare parapety z lastryko (najczęściej przy okazji wymiany okien) na drewniane, z kamienia lub konglomeratów. Jeśli nie jesteśmy gotowi na taki remont, możemy odnowić parapet z lastryko. Pokazujemy tańsze i mniej inwazyjne metody, by odmienić wnęki okienne „ozdobione” lastrykiem.

Jak odnowić parapet z lastryko: malowanie starego parapetu

Jeśli parapet z lastryko nie jest powyszczerbiany, najłatwiej odnowić go przez malowanie. Najważniejszą kwestią jest tu dobór właściwej farby. Nie każda się bowiem sprawdzi do malowania lastryko. Pamiętajmy, że parapet jest dość intensywnie eksploatowany. Jego powierzchnia bywa narażona na ścieranie, zalanie wodą, zabrudzenia. Farba powinna być odporna na te czynniki. Można parapet z lastryko pomalować dwiema warstwami zwykłej farby olejnej, jednak ta nie wszystkim będzie odpowiadała, bo podczas malowania wydziela dosyć intensywny zapach i długo schnie. Korzystniej będzie użyć do malowania parapetu z lastryko specjalnej farby do betonu. Godne polecenia są te do posadzek betonowych, ponieważ mają największą odporność na ścieranie. Dobrze spisuje się również do malowania parapetu emalia wodorozcieńczalna, pod warunkiem dokładnego przygotowania podłoża. Parapet z lastryko można pomalować, używając pędzla, ale mały wałek welurowy będzie lepszy, bo nie pozostawi smug. Pamiętajmy, że przed malowaniem lastryko trzeba dokładnie oczyścić z wszelkich zabrudzeń, odtłuścić i zmatowić.

Odnawianie starego parapetu z lastryko: zabudowa z drewna

Parapet z lastryko można odnowić litym drewnem lub sklejką. Zanim zdecydujemy się na taką metodę renowacji, zmierzmy odległość między parapetem a skrzydłem okiennym. Gdy nowa okładzina będzie zbyt gruba, podczas otwierania skrzydło może o nią zahaczać. Do zrobienia zabudowy parapetu z lastryko potrzebne będą płyty grubości około 2 cm. Taki „blat” docina się na wymiar i zaokrągla jego dwa zewnętrzne kanty. Przed montażem na starym parapecie powinien już być oszlifowany i pomalowany lakierem do drewna lub lakierobejcą. Można go także zaolejować, ale gdy na parapecie zamierzamy stawiać doniczki, nie będzie to dobrym rozwiązaniem. Woda z doniczek będzie zostawiała plamy na tak zabezpieczonym drewnie. Olejowane drewno trudniej też utrzymać w czystości. Najtrudniej wykonać „nosek”, który zasłoni boczne krawędzie starego parapetu z lastryko. Jest to szczególnie kłopotliwe, jeśli drewnianemu blatowi zaokrąglimy krawędzie boczne. Listewkę maskującą krawędzie trzeba będzie wtedy wygiąć na krańcach, a to już zabieg wymagający pewnych umiejętności.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie do odnowienia starego parapetu z lastryko drewnianej okleiny. Jest ona bardzo cienka, więc nadaje się tylko na bardzo równe i gładkie parapety. Plusem jest to, że łatwo się ją docina na wymiar. Minusem – że trzeba zachować szczególną staranność podczas klejenia jej do podłoża.

Stary parapet z lastryko: plastikowa obudowa

Chyba najszybszym sposobem na zasłonięcie parapetu jest montaż nakładki z PCW. To produkt gotowy do zamocowania. Nie trzeba go też malować ani lakierować. PCW jest odporne na wodę i ścieranie. Kolorystyka nakładek jest spora, więc każdy bez trudu dobierze taką barwę, jaka będzie pasowała do wystroju wnętrza. W ofercie są między innymi nakładki na parapet imitujące różne gatunki drewna. Nakładkę zamawia się na wymiar, pod konkretną długość parapetu. Są też takie o standardowej długości – 1,2 lub 3 m. Szerokość wynosi przeważnie 38 cm. Można ją zmniejszyć, docinając nakładkę piłą z drobnymi ząbkami. Koszt takiej nakładki to 40-60 zł/m. Nakładkę przytwierdza się do równej, czystej, odtłuszczonej powierzchni parapetu z lastryko. Służy do tego klej montażowy do PCW, który rozsmarowuje się na całej powierzchni parapetu. Rozprowadza się także wąski pas kleju po jego obwodzie i dodatkowo kilka pasów na środku. Po ustawieniu nakładki na kleju, trzeba ją dociążyć, zwłaszcza przy krawędziach. Wzdłuż styku nakładki z oknem wykonuje się spoinę silikonową, a jej styk ze ścianami maskuje uszczelniaczem akrylowym, który w przeciwieństwie do silikonu można pomalować na taki kolor, jaki ma ściana.

