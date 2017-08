Idealne wyjście na taras. Wybieramy drzwi podnoszono-przesuwne i deski tarasowe

Wyjście na taras – strefa, która ma coraz większe znaczenie

Taras to bardzo ważna część każdego nowo budowanego domu. To funkcjonalne miejsce, które jednocześnie jest ozdobą budynku. Trudno sobie wyobrazić projekt domu bez tarasu. Taras stał się miejscem integrującym wnętrze z otaczającą je otwartą przestrzenią. Tu natura łączy się coraz częściej z nowoczesnymi, designerskimi rozwiązaniami architektonicznymi.

Nawet na małej przydomowej przestrzeni można zaaranżować funkcjonalny taras – miejsce wypoczynku, rodzinnych spotkań i zabaw dla dzieci. Trzeba przy tym pamiętać o umiejętnym doborze materiałów, roślin i dodatków. Bardzo ważny jest też profesjonalny montaż drzwi i materiałów tarasowych oraz dbałość o szczegóły – dopasowanie kolorystyczne i stylistyczne elementów tarasu do wyglądu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, a nawet do aranżacji salonu.



Dlatego też inwestorzy (zarówno indywidualni, jak i komercyjni oraz deweloperzy) coraz częściej poszukują produktów komplementarnych oraz spójnych z punktu widzenia technologii i designu. Przejawem takiego podejścia jest rosnąca popularność systemów tarasowych, elewacyjnych i ogrodzeniowych, które stylistycznie dopasowane są do montowanych w budynkach okien i drzwi, szczególnie tych prowadzących do ogrodu.





Wyjście na taras często jest projektowane jako duże przeszklenie. Takie drzwi usprawniają komunikację i zapewniają piękny widok na ogród. Coraz popularniejsze są więc systemy wielkoformatowych, przeszklonych drzwi tarasowych (np. systemy podnoszono-przesuwne), które zapewniają maksymalny komfort użytkowania, przy zachowaniu doskonałej termoizolacyjności i szczelności. Lekkość konstrukcji, bogata kolorystyka ram, poczucie przestrzeni i mnóstwo światła to atuty takich rozwiązań.

Producenci drzwi podnoszono-przesuwnych dbają o ich kompatybilność ze standardowymi systemami okiennymi oraz systemem roletowym. Ale to nie wszystko. Okna i drzwi można w ciekawy sposób dopasować również kolorystycznie i stylistycznie do tarasów, systemów elewacyjnych i ogrodzeniowych. Takie kompleksowe rozwiązania proponuje firma Inoutic/Deceunick.

Wygodne i ciepłe wyjście na taras. Drzwi podnoszono-przesuwne Inoutic

Drzwi podnoszono-przesuwne Inoutic ze skrzydłem o głębokości 76 mm i współczynnikiem przenikalności cieplnej Uf = 1.3 W/m2K, to jedne z najlepszych tego typu rozwiązań na rynku. Cechy, które powinny zachęcić inwestorów do wyboru właśnie tego produktu: