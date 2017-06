Top trendy okienne - duże przeszklenia, jasne kolory naturalnego drewna, minimalistyczny design

Naturalne materiały wysokiej jakości

Moda na ekologiczny styl życia sprawia, że przybywa zwolenników zielonego budownictwa. Elewacje budynków często wykonuje się z drewna lub kamienia, co pozwala na lepsze dopasowanie do otaczającej przyrody. Materiały te są także podstawą wykończenia wnętrz. Z jednej strony tworzą one przyjazny klimat i dobre warunki do życia, a z drugiej nadają ekskluzywny wygląd. Z tego względu coraz więcej osób wybiera okna drewniane lub drewniano-aluminiowe.

Energooszczędność

Stale wzrasta zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii i obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dotyczy to zwłaszcza okien. Jeśli są nieszczelne lub wykonane z niskiej jakości materiałów, może przez nie uciekać 15-25 proc. ciepła.