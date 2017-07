Duże okna pionowe. Spraw, aby Twój dom był otwarty na ogród

FAKRO zmienia koncepcję wnętrza. Daje możliwość przemiany tradycyjnego podziału: dom to nie tylko to, co jest w środku, i pozostaje odrębne od tego, co na zewnątrz. FAKRO korzysta z nowoczesnych rozwiązań po to, by dawać możliwość tworzenia wnętrz otwartych na otaczający świat. Okna pionowe FAKRO otwierają nowe spojrzenie na przestrzeń wewnątrz domu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi formatów i kształtów okien INNOVIEW możesz myśleć inaczej o wystroju wnętrza. Możesz z rozmachem wykorzystać perspektywę, widok i charakter otoczenia jako integralny element koncepcji wystroju.