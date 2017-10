Montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia - nowatorskie rozwiązanie systemowe

Nowe standardy energetyczne

W styczniu 2017 roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzeniu uległy wymagania dotyczące termoizolacyjności ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zmiana przepisów wynika z unijnych regulacji (dyrektywa 2010/31/UE) zakładających stopniowe ograniczanie zużycia energii. Obecnie w Europie aż 40 % energii wykorzystuje się na potrzeby eksploatacji budynków, m.in. do ogrzewania. Już w 2021 roku wszystkie nowo powstające domy powinny charakteryzować się "niemal zerowym zużyciem energii". Ma to zostać osiągnięte poprzez dobrą termoizolację budynków oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych.

Wymagania dotyczące stolarki okiennej

Nowe wymagania dla izolacyjności termicznej okien i drzwi dotyczą współczynnika przenikania ciepła – U w . Obecnie jego wartość dla okien fasadowych i drzwi nie może przekraczać 1,1 W/(m2.K). Nowe wymagania będą obowiązywać do końca 2020 roku. Później dopuszczalny wskaźnik izolacyjności ulegnie kolejnemu zaostrzeniu do 0,9 W/(m2.K). Obecnie producenci oferują już okna o wartości Uw znacznie niższej niż 0,9. Każdy inwestor planujący budowę domu energooszczędnego powinien jednak wiedzieć, że prawdziwą miarą energooszczędności okien jest bilans energetyczny – różnica między tym, ile ciepła tracą, a ile pozyskują z promieniowania słonecznego. Największe zyski dają te okna, w których szyby mają wysoki współczynnik przepuszczalności energii słonecznej „g” (g > 0,6). Jeśli do parametrów Uw i „g” dodamy jeszcze jeden - „a”, czyli współczynnik infiltracji powietrza na zalecanym poziomie (a < 0,1 [m3/m.h.daPa2/3]), to uzyskamy komplet danych do dokonania przez inwestora optymalnego wyboru okien.

Odpowiednie okna to tylko część sukcesu

Załóżmy, że inwestor dokonał już optymalnego wyboru stolarki w sieci handlowej uznanego producenta, kierując się wytycznymi i zaleceniami odnośnie parametrów Uw, "g" i "a". Zadbał także o to, żeby montaż wykonała doświadczona ekipa. Okna zostały wbudowane i inwestor z ulgą uznał ten etap budowy za zakończony. Po zakończeniu inwestycji, inwestor zdecydował się na badania przepuszczalności powietrznej budynku oraz testy kamerą termowizyjną. Nietrudno byłoby wyobrazić sobie jego rozczarowanie, gdyby okazało się, że w okolicach połączeń okien z murem istnieją wyraźne mostki termiczne, a budynek nie spełnia wymagań szczelności powietrznej dla budynku niskoenergetycznego np. NF40 (n50 <1), ze względu na nieszczelne fugi montażowe.