Wybieramy rolety do okien dachowych, żaluzje, markizy i plisy. Osłony wewnętrzne i zewnętrzne okien dachowych.

Rolety standardowe do okien dachowych wykonywane są z impregnowanego poliestru. Charakteryzuje się on dużą trwałością – nie strzępi się, nie przeciera, jest też zmywalny, dzięki czemu łatwo jest utrzymać go w czystości. Tkanina jest zrolowana na wałku ze sprężyną ukrytym w aluminiowej listwie w górnej części okna. Roleta porusza się po bocznych prowadnicach, które umożliwiają zatrzymanie jej w dowolnej pozycji (prostsze modele można zatrzymać w kilku pozycjach na haczykach przymocowanych do boków ościeżnicy). Zaciągnięta na okno rozprasza i przyciemnia ostre światło słoneczne, zapewniając przyjemne zacienienie wnętrza.

Rolety zaciemniające do okien dachowych produkuje się również z poliestru, z tym że jedną stronę pokrywa się srebrną lub białą powłoką odbijającą światło i promieniowanie cieplne. Dzięki niej roleta, nawet jasna, zapewnia całkowite zaciemnienie pomieszczenia. Rolety do okien dachowych zaciemniające przesuwają się w bocznych prowadnicach, co zapewniając ich szczelne przyleganie do ramy okiennej, dodatkowo redukuje możliwość przenikania promieni słonecznych, a także umożliwia zatrzymanie ich w dowolnym miejscu.

Plisy do okien dachowych, czyli rolety plisowane, w odróżnieniu od standardowych i zaciemniających umożliwiają zasłonięcie dowolnej części okna dachowego, zarówno od dołu, jak i od góry. Mają węższe listwy i prowadnice, nie mają też kasety, do której chowają się zwijane rolety – dzięki temu sprawiają wrażenie dużo lżejszych. Są także znacznie bardziej dekoracyjne. Półprzezroczysta tkanina (poliester) pięknie rozprasza i zmiękcza światło. Plisy są bardzo trwałe i nawet po wielu latach użytkowania nie wygładzają się.

Żaluzje do okien dachowych. Ich wyróżnikiem i zarazem główną zaletą jest możliwość kontrolowania kierunku wpadania i natężenia światła – wąskie lamele (listki), które tworzą żaluzje mogą być obracane o 180°, pod różnymi kątami. Listki żaluzji są zrobione z obustronnie lakierowanego aluminium, dlatego są bardzo odporne na wilgoć i świetnie się nadają także do łazienek i do kuchni. Żaluzje bardzo skutecznie hamują dopływ światła słonecznego do pomieszczenia, a pełniejsze zaciemnienie wnętrza umożliwiają dodatkowo boczne prowadnice.