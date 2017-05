W pełnym świetle. Poddasze dobrze wykończone

Jeśli strych jest bardzo wysoki, często wydziela się na nim dwa poziomy lub buduje antresolę – to sposób na wykorzystanie dużej przestrzeni i zmieszczenie dodatkowych funkcji. Inna częsta sytuacja to połączenie adaptowanego poddasza z położonym pod nim mieszkaniem. W obu przypadkach ważne są wygodne schody między kondygnacjami, a także oświetlenie drogi prowadzącej na górę, najlepiej światłem naturalnym. Dzięki temu przestrzeń będzie bezpieczniejsza, bardziej przyjazna i ładniejsza, zaś nasz dom stanie się bardziej eko.

Między górą i dołem

Wszystko to wzięła pod uwagę pani Marta, urządzając swoje mieszkanie. Mieści się ono na dwóch poziomach – czwartym piętrze oraz poddaszu w ponadstuletniej kamienicy. Na dolnej kondygnacji znajduje się jednoprzestrzenna strefa dzienna i pokój gościnny, na górze – sypialnie i gabinet.

Dębowe schody zabiegowe wyeksponowane w strefie dziennej są łącznikiem między dwoma

poziomami mieszkania. Ceglany mur doświetlony światłem naturalnym (między innymi docierającym z góry) prezentuje się wspaniale.

Aby wyeksponować starą cegłę również w kuchni, zamówiono szafkę z przeszklonymi frontami i szklanymi półkami, pozbawioną „tyłu”. Neutralny wystrój wnętrza sprawia, że właśnie cegła zostaje wydobyta na pierwszy plan.

Komunikację między oboma poziomami zapewniają schody zabiegowe wykonane na zamówienie z litego drewna dębowego. Są one raczej strome, ponieważ otwór między kondygnacjami powiększono dosyć oszczędnie, aby nie naruszyć konstrukcji stropu. Tym ważniejszą sprawą było bezpieczne użytkowanie schodów, które zapewniono, montując nad nimi okno połaciowe. Biorąc pod uwagę to, że za jakiś czas córeczka inwestorów będzie samodzielnie wchodzić na górę do swojej sypialni, kwestia dobrze doświetlonej otwartej klatki schodowej nabrała dużego znaczenia. To był kolejny argument na rzecz umiejscowienia okna dachowego właśnie w tym miejscu. Patrząc z perspektywy strefy dziennej, oświetlone z góry schody są ładnym elementem wystroju pasującym do charakteru mieszkania.Światło słoneczne wpadające przez okno dachowe kładzie się plamami na efektownej ceglanej ścianie i podkreśla jej surową, zróżnicowaną fakturę. Ten mur to ściana zewnętrzna sąsiedniego budynku, stąd widoczne w jego płaszczyźnie otwory po belkach rusztowaniowych. Został wzniesiony z ręcznie formowanej cegły, która dziś jest ozdobą strefy dziennej oraz korytarza na poddaszu.