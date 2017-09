Okna dachowe Secure - sposób na złodzieja

Chcąc uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń związanych z ewentualnym włamaniem, właściciele budynków inwestują w alarmy czy antywłamaniowe wzmocnienia zabezpieczające stolarkę pionową, ale często zapominają o oknach dachowych, przez które złodziej również może dostać się do wnętrza. Statystyki pokazują, że nie są to odosobnione przypadki, a zagrożenie niestety ciągle wzrasta.

Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo włamania przez okna dachowe są budynki z dachami o małym kącie nachylenia oraz budynki wielorodzinne.

Budynki w zabudowie szeregowej często posiadają wspólną klatkę schodową, na której znajduje się wyjście na dach. Stwarza to możliwość łatwego dostania się na dach przypadkowym osobom, co grozi ewentualnym włamaniem do mieszkań.

Chcąc ograniczyć ilość włamań przez okna dachowe firma FAKRO do standardowych okien dachowych wprowadziła nowatorski system wzmacniania konstrukcji - topSafe, który zabezpiecza przed łatwym wejściem do budynku.

W skład systemu topSafe wchodzą:

• innowacyjny system mocowania specjalnie wyprofilowanych zawiasów, który zapobiega pęknięciom drewna, wyrwaniu zawiasów i wepchnięciu skrzydła do środka; rozwiązanie to jest kilkakrotnie wytrzymalsze od dotychczas znanych i stosowanych;

• specjalnie wzmocniona konstrukcja drewna i elementów ryglujących;

• metalowa listwa utrudniająca włamanie przy pomocy narzędzi.

Okna wykonane w systemie topSafe posiadają podwyższoną odporność na włamanie.

Okna dachowego FAKRO nie da się w łatwy sposób otworzyć, np. poprzez dynamiczne naciśnięcie nogą na górną, zewnętrzną część okna. Nie spowoduje to otwarcia skrzydła czy wyrwania zawiasów.

Robiąc kolejny krok w ochronie antywłamaniowej okien dachowych, firma FAKRO przygotowała i wprowadziła do standardowej oferty specjalne okno FTP-V P2 Secure. Okno posiada system wzmocnienia konstrukcji topSafe, laminowaną i antywłamaniową szybę klasy P2A, nowy system zabezpieczający przed wymontowaniem pakietu szybowego oraz klamkę z blokadą.