Okna dachowe. Jak wybrać najlepsze okna na poddasze użytkowe?

Dobór i rozmieszczenie okien dachowych

Nie jest to prostą sprawą. Trzeba tu pogodzić kilka interesów – nasłonecznienie, widok, wygodę obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. Żeby okno dachowe zagwarantowało dobry widok, powinno być usytuowane na takiej wysokości, aby można było wygodnie przez nie patrzeć, nie tylko stojąc, ale też siedząc. Gdy znajdzie się zbyt wysoko względem podłogi, będziesz widział jedynie czubki drzew i niebo. Jeśli za nisko – zmusi cie to do schylania się. Optymalna wysokość to około 120 cm od podłogi. Górna krawędź powinna natomiast wypaść mniej więcej na wysokości 200 cm. Czasem, aby spełnić te warunki, trzeba kupić większe okno. Jeżeli bowiem dach ma niewielki kąt nachylenia, a standardowe okno 78 x 118 cm zostanie zamontowane na odpowiedniej wysokości nad podłogą, to jego górna krawędź może wypaść poniżej linii wzroku stojącej osoby. Nie jest to wygodne ani przyjemne, dlatego w takiej sytuacji należy wybrać okno dłuższe (na przykład 140 cm) lub zdecydować się na pionowy zestaw dwóch okien. Najlepsze nasłonecznienie osiągniesz, jeśli umieścisz po dwa okna w przeciwległych połaciach dachu.