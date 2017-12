Termomodernizacja, czyli jak na dobre możemy odizolować się od problemu smogu

ZDANIEM EKSPERTA

Podczas ogrzewania domów jednorodzinnych dochodzi do olbrzymich strat. Nawet do 50% ciepła ucieka z budynku (ok. 30% przez dach i ok. 20% przez ściany). Przyczyną są niewłaściwa szczelność, występowanie mostków termicznych oraz nieodpowiednia izolacja termiczna. Z pewnością trudniej byłoby nam zrezygnować na stałe z korzystania z auta niż jednorazowo zadbać o poprawną izolację termiczną nowego domu lub przeprowadzić termomodernizację starszego budynku, który jest już nieefektywny energetycznie.

Benedykt Korduła, dyrektor marketingu ISOVER

Inwestując w energooszczędne technologie w budynkach, można zredukować emisję aż 3,3 milionów ton CO2 do atmosfery. To tak jakby wyeliminować z ulic 100 milionów samochodów rocznie.

Anna Gil, kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER