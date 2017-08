Szary styropian do fundamentów

Efektywność izolacji zależy od grubości materiału oraz jego współczynnika przenikania ciepła lambda (λ). Swisspor HYDRO lambda jest specjalistycznym szarym styropianem do izolacji fundamentów o współczynniku λd=0,031. Wprowadzenie go na rynek, uzupełniło istotną lukę w ofercie szarych styropianów. Dzięki HYDRO Lambda, można teraz ocieplić szarym styropianem każdą część budynku, od fundamentu po dach.

Wystarczy porównać lambdy alternatywnych materiałów do izolacji fundamentów, żeby przewidzieć przy jakich materiałach termowizja pokaże fundament skąpany w krwawej czerwieni obrazującej ucieczkę energii.

Do produkcji HYDRO lambda używa się hydrofobowego surowca, dzięki czemu płyty charakteryzują się obniżoną nasiąkliwością wody, która jest mniejsza niż 3,5%. Wynikająca z technologii produkcji bardzo spoista powierzchnia dodatkowo zwiększa własności hydrofobowe płyt. Przebywając w wilgotnym środowisku jakim jest grunt, HYDRO Lambda zachowuje znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne niż płyty styropianu cięte z bloku.

HYDRO Lambda jest produkowany metodą wtrysku do formy. Technologia produkcji nadaje płytom właściwości i wygląd, nieporównywalny do tradycyjnych płyt styropianowych. Wszystkie płyty HYDRO lambda są frezowane, mają idealną geometrię i stabilność wymiarową. Powierzchnia płyt posiada specjalną fakturę zapewniającą lepszą przyczepność do kleju.