Styropian grafitowy. Czy takie ocieplenie domu się opłaca? Porównujemy właściwości i ceny

Styropian grafitowy (lub szary, obie nazwy funkcjonują na rynku) powstaje w ten sam sposób, co tradycyjny styropian biały. Jedyną różnicą jest obecność grafitu, który dodaje się w trakcie produkcji do spienionego polistyrenu. W efekcie, otrzymuje się styropian o szarym zabarwieniu, ale co ważniejsze – również o podwyższonej izolacyjności termicznej. Jakie korzyści i problemy wynikają z właściwości styropianu grafitowego?

Zalety styropianu grafitowego

Zaostrzające się warunki techniczne dotyczące maksymalnego współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, powodują, że inwestorzy są zmuszeni ocieplać swoje domy coraz grubszymi warstwami izolacji. Generalnie jest to opłacalne, ponieważ więcej ocieplenia oznacza niższe rachunki za ogrzewanie.

Niestety, każdy centymetr izolacji powoduje, że okna są coraz bardziej schowane w elewacji. W konsekwencji, do wnętrza wpada mniej światła, a jak wiadomo, doświetlenie pomieszczeń ma wpływ na nasze samopoczucie i powoduje dodatkowe zyski cieplne. Ponadto, gdy przy tak grubym ociepleniu, wstawimy małe okna, to z zewnątrz będziemy mogli podziwiać komiczny efekt tzw. okna strzelniczego - niczym w starym zamku.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest ciepły montaż okien wysuniętych w warstwę ocieplenia. Jest to jednak drogie wyjście i ciągle mało popularne w naszym kraju. Przewidziane jest głównie dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć standard domu energooszczędnego lub pasywnego. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi styropian grafitowy.

Pozwala on na zastosowanie cieńszej warstwy ocieplenia bez uszczerbku dla parametrów izolacyjnych ściany. Na rynku dostępne są styropiany grafitowe o współczynniku przewodzenia ciepła lambda λ od 0,030 do 0,033 W/(m·K). Z kolei styropiany białe mieszczą się w zakresie od 0,038 do 0,045 W/(m·K). Te wartości mogą mówić niewiele, dlatego w dalszej części artykułu sprawdzimy jak to się przekłada na praktykę.

Przygotowania do montażu styropianu grafitowego

Styropian grafitowy, w porównaniu z białym, jest dosyć śliski i ma mniejszą przyczepność. Dlatego przed montażem zaleca się przeszlifowanie, a następnie odpylenie powierzchni płyt. Tak zmatowiony styropian będzie się lepiej trzymał ściany. Operację należy powtórzyć również na wierzchniej stronie, przed przyklejeniem siatki.

Jaki klej do styropianu grafitowego?

Producenci często dodatkowo się asekurują i zalecają klejenie płyt na mocniejszy klej, przeznaczony do siatki, a nie do styropianu. Jeśli wykonujemy ocieplenie w całym systemie jednego producenta, warto stosować się do jego zaleceń. W innym przypadku ewentualne reklamacje gwarancyjne mogą zostać odrzucone. Doświadczenie mówi jednak, że jeśli kupimy naprawdę dobry klej do styropianu, to będzie się on sprawdzał również z tym grafitowym.

Warto przypomnieć, że każdy styropian powinno się przyklejać metodą obwodową-punktową (nazywaną potocznie „na ramkę i placki”). Po nałożeniu kleju, powinien się on znajdować na co najmniej 40% powierzchni płyty. Metoda punktowa nie powinna być już stosowana, ale ciągle wielu wykonawców przykleja styropian wyłącznie na „placki”, upierając się, że robią tak od lat i jest dobrze. Ten błąd może powodować odpadanie płyt, a zwłaszcza tych wykonanych ze styropianu grafitowego.

Aby mieć pewność, czy nasz klej się sprawdzi, dobrze poświęcić trochę czasu na przeprowadzenie testu przyczepności. W tym celu należy wyciąć ze styropianu trzy próbki o wymiarach 10x10 cm, przeszlifować je i odpylić, a następnie przykleić do ściany. Po 2-3 dniach należy spróbować ręcznie oderwać styropian, w kierunku prostopadłym do ściany. Test wypadł pozytywnie, jeśli zniszczeniu ulegnie styropian. W przypadku gdy oderwiemy styropian razem z klejem, test jest niezaliczony, a my powinniśmy poszukać innego kleju.