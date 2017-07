Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania ciepła U i jak go samodzielnie wyliczyć?

Współczynnik przenikania ciepła U, podawany w jednostce W/(m2·K), określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1 Kelwina. Znając współczynnik U, możemy obliczyć zatem ile ciepła ucieka przez ściany i ile nas to kosztuje. Dzięki temu, będziemy wiedzieć jak grubą warstwę ocieplenia zastosować i po jakim czasie ta inwestycja się zwróci.

Ile powinien wynosić współczynnik U?

Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku wymagane było, aby współczynnik U wynosił 1,16 W/(m2·K). Na przestrzeni kolejnych lat, wartość ta ulegała stopniowemu zmniejszaniu, aby obecnie wynosić 0,25 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych. Istnieją również osobne wytyczne dla dachów, okien, drzwi i podłóg. Wobec wszystkich tych wartości planowane są dalsze zaostrzenia wymagań. I tak dla ścian zewnętrznych od 2017r. współczynnik U nie będzie mógł przekroczyć 0,23 W/(m2·K), a od 2021r. już 0,20 W/(m2·K). Mając tę świadomość, warto przemyśleć, czy do budowy nie chcemy użyć takich materiałów, aby nasz dom spełniał normy nawet na rok 2021. Wprawdzie nie jest to jeszcze konieczne, ale kto z nas nie chciałby mieć satysfakcji mieszkania w domu wyprzedzającym swoje czasy? Oczywiście jest również bardziej wymierna korzyść takiej decyzji, a mianowicie obniżenie rachunków za ogrzewanie. Dzięki temu, na pewno nie pożałujemy pieniędzy, które wydaliśmy na kilka centymetrów ocieplenia więcej.

Czym się różni przenikanie ciepła od przewodzenia ciepła?

Przy wybieraniu materiałów do budowy domu, spotkamy się również ze współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda). Jest to co innego niż współczynnik przenikania i nie należy mylić tych dwóch parametrów, choć są ze sobą ściśle powiązane. Wartość λ mówi nam jaką ochronę cieplną zapewnia dany materiał, a wartość U opisuje izolacyjność przegrody. Dwie ściany wykonane z tego samego materiału (czyli o tej samej λ), mogą mieć inny współczynnik U, za sprawą różnej grubości. A to dlatego, że parametr U uzyskujemy poprzez podzielenie λ przez grubość przegrody (U=λ/d). Co na pewno warto zapamiętać? Że im niższe wartości obu współczynników, tym lepiej dla naszego komfortu cieplnego i portfeli.

Jakie są wartości lambda dla różnych materiałów budowlanych?

Przykładowe parametry λ [W/(m·K)] dla różnych materiałów budowlanych wyglądają następująco:

Żelbet – 1,70

Mur z cegły ceramicznej pełnej – 0,77

Mur z cegły silikatowej pełnej – 1,00

Keramzytobeton - w zależności o gęstości – 0,40–0,90

Mur z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej – w zależności o gęstości – 0,14–0,29

Wełna mineralna – 0,045

Styropian – 0,030–0,045

Są to wartości orientacyjne, jednak pokazują, jakiego rzędu wielkości możemy się spodziewać. Każdy producent powinien podać dokładny parametr dla swojego konkretnego wyrobu. Należy pamiętać, że λ dla materiału (tę wartość podaje producent) może być inna niż λ dla ściany wykonanej z tego materiału. Dzieje się tak przez wpływ rodzaju użytej zaprawy i grubości spoin. Błędnym myśleniem jest, że przy bardzo niskim parametrze λ, nieważne są już cyfry na trzecim miejscu po przecinku. Dobrym przykładem są tu styropiany, które mają λ na poziomie od około 0,030 do 0,045. Różnica wydaje się minimalna, ale aby zastąpić 10 cm lepszego styropianu (o λ=0,031), musimy zastosować 15 cm gorszego (o λ=0,045), czyli o 50% więcej.

Sam oblicz współczynnik U dla swojej ściany

Aby obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla swojej ściany musimy znać materiały z jakich zostały wykonane poszczególne warstwy oraz ich grubości. Następnie należy wyszukać parametry λ dla naszych materiałów i całość zebrać w kilku bardzo prostych działaniach. Najlepiej zaprezentować to na przykładowej ścianie:

Beton komórkowy o grubości 24 cm i λ = 0,14 W/(m·K)

Styropian grafitowy o grubości 15 cm i λ = 0,031 W/(m·K)

Wpływ tynków jest bardzo mały więc możemy je pominąć. Teraz należy obliczyć tzw. opory cieplne poszczególnych warstw dzieląc ich grubość (liczoną w metrach) przez λ:

Beton komórkowy - 0,24 / 0,14 = 1,714 [m 2 ·K/W]

·K/W] Styropian grafitowy - 0,15 / 0,031 = 4,839 [m2·K/W]

Zsumować otrzymane wartości i policzyć ich odwrotność:

1,714 + 4,839 = 6,553 [m 2 ·K/W]

·K/W] U = 1 / 6,533 = 0,153 [W/(m2·K)]

W powyższym przykładzie otrzymaliśmy bardzo ciepłą ścianę, która nie tylko z dużym zapasem spełnia wymogi na rok 2021, ale jest również odpowiednia dla domów energooszczędnych. Oczywiście są to tylko wyliczenia i aby w rzeczywistości uzyskać zbliżoną wartość, należy zadbać o staranne wymurowanie i ocieplenie ściany, aby nie dopuścić do powstania mostków termicznych.