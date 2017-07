Jaki styropian wybrać do ocieplenia domu?

Skąd taki wzrost popytu na szary, skoro ocieplenie z szarego jest nieco droższe?

Szary styropian na grube czasy

Aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z energooszczędnością, fasady ociepla się coraz grubszymi warstwami termoizolacji. Gruba termoizolacja pozwala co prawda znacznie obniżyć rachunki za energię, ale jednocześnie obniża estetykę budynku i funkcjonalność wnętrz. Dom o zbyt grubych ścianach upodabnia się do bunkra z oknami przypominającymi otwory strzelnicze o nienaturalnie szerokich parapetach. W dodatku przez takie okna wpada zbyt mało światła przez co wnętrza są niedoświetlone.

Styropian szary wybiera się po to aby maksymalnie obniżyć grubość ścian przy zachowaniu wysokich standardów energooszczędności. Najlepsze efekty daje zastosowanie styropianu o wartości lambda (λ) = 0,031. Każdy inwestor samodzielnie musi rozważyć czy budując dom, warto wydać kilkaset złotych więcej w zamian za rozwiązanie optymalne zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.