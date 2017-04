Chcesz kupić szary styropian do ocieplenia domu? Sprawdź, który rodzaj wybrać

Czy szary styropian jest drogi?

Styropian jest jednym z najchętniej stosowanych materiałów termoizolacyjnych, ponieważ jest produktem o najlepszym stosunku ceny do korzyści. W porównaniu do materiałów alternatywnych, każdy styropian, w tym i szary, jest rozwiązaniem przyjaznym dla portfela.

Inwestorzy zdecydowani na styropian, często zadają sobie pytanie czy termoizolacja wykonana z szarego jest droższa od tej wykonanej z białego. Metr sześcienny szarego jest droższy niż metr sześcienny białego, jednak niewiele z tego wynika, bo inwestor kupuje metr kwadratowy warstwy docieplenia o założonej w projekcie izolacyjności.

Co będzie droższe jeśli uwzględnić fakt, że przy zapewnieniu tej samej izolacyjności, docieplenie z szarego jest cieńsze niż z białego? Powierzchnia fasady do zaizolowania jest stała, więc używając cieńszych płyt, inwestor kupuje mniej metrów sześciennych. Pomimo tego, izolacja z szarego jest droższa.

Drążąc temat dalej, należy uwzględnić różnice w kosztach montażu ocieplenia. Używając białego, ze względu na grubsze płyty, inwestor wyda więcej na dłuższe kołki, szersze parapety i droższe akcesoria do osadzania stolarki okiennej i drzwiowej. Szary z kolei wymaga większej ilości kleju i musi to być klej wysokiej jakości.

Jeżeli skrupulatnie policzy się wszystkie koszty związane z aplikacją szarego i białego, w najlepszym razie ostateczny koszt będzie porównywalny. Należy jednak oczekiwać, że koszt ocieplenia z szarego dla przeciętnego domu jednorodzinnego będzie o kilkaset złotych wyższy.

Skąd taki wzrost popytu na szary, skoro ocieplenie z szarego jest nieco droższe?

Styropian na grube czasy

Aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z energooszczędnością, fasady ociepla się coraz grubszymi warstwami termoizolacji. Gruba termoizolacja pozwala co prawda znacznie obniżyć rachunki za energię, ale jednocześnie obniża estetykę budynku i funkcjonalność wnętrz. Dom o zbyt grubych ścianach upodabnia się do bunkra z oknami przypominającymi otwory strzelnicze o nienaturalnie szerokich parapetach. W dodatku przez takie okna wpada zbyt mało światła przez co wnętrza są niedoświetlone.

Podstawowym parametrem charakteryzującym materiały termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ). Im jest on niższy, tym warstwa ocieplenia może być cieńsza. Przykładowo współczynnik λ= 0,031 jest niższy (czyli lepszy) od współczynnika λ= 0,033.

Szare styropiany do izolacji fasad, różnią się wartościami współczynnika lambda (λ) (od 0,031 do 0,033). Oczywiście im lepsza lambda (λ) tym wyższa cena. Tyle, że przy docieplaniu przeciętnego domu jednorodzinnego, całkowita różnica kosztów między najlepszym a najgorszym szarym wyniesie zaledwie kilkaset złotych.

Styropian szary wybiera się po to aby maksymalnie obniżyć grubość ścian przy zachowaniu wysokich standardów energooszczędności. Najlepsze efekty daje zastosowanie styropianu o wartości lambda (λ) = 0,031. Każdy inwestor samodzielnie musi rozważyć czy budując dom, warto wydać kilkaset złotych więcej w zamian za rozwiązanie optymalne zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.