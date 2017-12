Izolacja sufitów w garażach i pomieszczeniach technicznych – dlaczego warto wybrać wełnę mineralną

„Mój dom pełen ciepła” – konkurs fotograficzny ISOVER

Do 31 marca 2018 trwa konkurs dla firm wykonawczych i klientów indywidualnych marki ISOVER „Mój dom pełen ciepła”.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zakupić materiały izolacyjne marki ISOVER za min. 1000 zł brutto (w terminie od stycznia 2017 do marca 2018 r.), przesłać kopię faktury lub paragonu potwierdzających zakup na adres konkurs@isover.pl oraz umieścić autorskie zdjęcie zainspirowane kampanią „Dom pełen ciepła” po postem konkursowym na profilu marki Isover.pl na Facebook’u.

Konkurs został podzielony na edycje miesięczne. Każdego miesiąca – od czerwca 2017 do marca 2018 - można zdobyć atrakcyjne nagrody. Co miesiąc dziesięcioro uczestników otrzyma atrakcyjne nagrody, takie jak m.in. konsola PlayStation 4 PRO, tablet ipad, parownica do ubrań Philips, robot kuchenny Bosch, voucher do SPA czy gry familijne.

Szczegółowe zasady konkursu są dostępne na stronie www.isover.pl/konkurs. Zgłoszenia należy przesyłać na stronie: www.facebook.com/isoverpl