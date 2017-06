Izolacja dachu skośnego – zrób to dobrze, a zaoszczędzisz

Krok 1: kontrola projektu izolacji

Dobrze zaprojektowana i zamontowana izolacja zapewnia nie tylko komfort ekonomiczny, ale także odpowiednią temperaturę przez cały rok (dom nie traci ciepła zimą i nie przegrzewa się latem), właściwą akustykę oraz bezpieczeństwo. Konsekwencjami nawet drobnych błędów są większe wydatki przeznaczone na eksploatację, nawet o 1000 zł w skali roku, a także kłopoty ze zdrowiem, gdy np. na ścianach pojawiają się grzyb i pleśń. Aby tego uniknąć, już na samym początku należy skontrolować projekt przygotowany przez architekta. Nie wszystko co dzisiaj jest standardem było powszechnie stosowane w przeszłości. Szczególnie warto więc sprawdzić starsze projekty. Jak to zrobić? – Jest na to niezwykle prosty, ale skuteczny sposób. Wystarczy wziąć długopis i „objechać” przy jego pomocy cały przekrój pionowy budynku. Poza drzwiami i oknami nie powinno być żadnej przerwy w izolacji – mówi Anna Gil, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.

Krok 2: wybór odpowiednich materiałów