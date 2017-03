Ściany fundamentowe – jak poprawnie wykonać ich ocieplenie

Kończący się etap prac ziemnych to zazwyczaj nieodwracalny proces, ponieważ po zasypaniu wykopów zaczyna się wstępne porządkowanie wokół budynku i w praktyce nikt nie wraca do tego, co już zostało zrobione. Dlatego jedyny moment na skontrolowanie poprawności wykonanych prac w obrębie ścian fundamentowych jest tylko przed zasypaniem wykopów i wyrównaniem terenu.

Budynki uznawane za energooszczędne powinny zostać skutecznie ocieplone w każdym miejscu, które może powodować stratę ciepła. Do elementów obowiązkowego ocieplenia obowiązkowo należy zaliczyć ściany fundamentów. Ocieplenie fundamentów staje się szczególnie ważne przypadku, gdy w budynku zaplanowano piwnice. By utrzymać w nich odpowiednią temperaturę i uniknąć zawilgocenia należy wykonać izolację ścian fundamentowych: przeciwwilgociową i cieplną.

Duża część ciepła „ucieka” przez kontakt z podłożem. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie płyt styropianowych z grupy fundament (SILVER fundament, GOLD fundament i TERMONIUM fundament), które posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną (odporność na ściskanie rzędu kilku ton na 1 m2) oraz korzystne parametry izolacyjności termicznej (lambda na poziomie 0,035 – 0,036 W/mK). Poprawnie wykonany montaż izolacji zapewni stabilną i trwałą ochronę cieplną części budynku zagłębioną w gruncie. Ocieplenie stosowane na ściany fundamentowe jest narażone na oddziaływanie ekstremalnych warunków, takich jak duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne temperatury.

Dlatego bezwzględnie należy zastosować styropian z kategorii „fundament”, którego właściwości nie ulegają zmianie w czasie, mimo ciężkich warunków, jakie panują poniżej poziomu gruntu. Styropian fundamentowy cechuje się bardzo ograniczoną chłonnością wody, niezmienną w czasie. Potwierdzają to badania laboratoryjne przeprowadzane w instytutach naukowych, np. w Instytucie Techniki Budowlanej. Najlepsze wyroby fundamentowe posiadają parametr nasiąkliwości wodą równy lub mniejszy niż 3%.

Jak poprawnie wykonać prace ociepleniowe ścian fundamentowych?

Izolację w postaci specjalnych płyt styropianowych typu fundament zaleca się mocować do ściany fundamentowej przy pomocy kleju poliuretanowego, który w czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową i ścianą fundamentową. Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego TO-KPS jest przede wszystkim szybkość wykonywanych prac, co wiąże się z mniejszymi kosztami robocizny.

Należy pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych, powierzchnia ścian fundamentów powinna zostać zabezpieczona warstwą izolacji przeciwwodnej, wykonanej przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem. Po przyklejeniu płyt można przystąpić do kolejnego etapu prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamentowych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsypaniu otoczenia fundamentów gruntem.

Powyżej poziomu gruntu, na powierzchni płyt styropianowych, które będą stanowić ocieplenie cokołu, należy wykonać warstwę zbrojoną (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym) i wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną elewacyjną. W przypadku okładzin kamiennych, zaleca się przymocować płyty styropianowe łącznikami mechanicznymi.

Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być połączone z ociepleniem ścian zewnętrznych, które należy wykonać w dowolnie wybranym wariancie materiałowym i kolorystycznym, ale w ramach kompletnego systemu ociepleń, objętego aprobatą techniczną. Wybierając styropian do ocieplenia fundamentów warto dokładnie sprawdzić poszczególne parametry deklarowane przez producentów. Aby jednak być pewnym ich zgodności ze stanem faktycznym, wybierajmy produkty z rekomendacją, co zwiększa ich wiarygodność.