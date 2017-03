Izolacja i remont z Leca® KERAMZYTEM

Izolacja piwnic. Jak zrobić drenaż opaskowy i ocieplić ściany piwnic

Przed laty, podstawowym rozwiązaniem stosowanym do izolacji piwnic był drenaż. Dlaczego w większości miejsc, to rozwiązanie już nie działa? Ponieważ, prowadząc wykopy dla nowych instalacji przerywano drenaż, przez co woda gromadziła się w pozostawionej części drenażu powodując znaczne zawilgocenie przyległych fundamentów.