Wygładzanie ścian. Jak wybrać dobrą gładź szpachlową? Jak KROK PO KROKU wyrównać ściany

Sztuka wyboru, czyli jak dobrać gładź szpachlową

Na rynku dostępnych jest bardzo dużo gładzi, w róznych cenach. Podejmując decyzję o zakupie upewnijmy się, czy cena na pewno idzie w parze z jakością. Pękająca, rozwarstwiająca się i odpadająca gładź może przysporzyć inwestorowi wiele trudności, a przy tym narazić na koszty związane z nieplanowanym remontem.

Ponieważ powierzchnia ścian jest duża i zwykle są one widoczne niemal w całości, warto zadbać o to, by były jednolite – pod względem faktury oraz koloru. Aby wykonać pracę raz, ale solidnie, wybierajmy produkty sprawdzonych marek.

Poszukując rozwiązania, które zapewni najwyższą jakość wykończenia, oszczędzając przy tym cenne godziny, warto zajrzeć do oferty firmy Baumit i zatrzymać się na dłużej przy pozycji Baumit FinoFinish S. Ta gotowa gładź szpachlowa sprawdzi się zarówno jako warstwa start, jak i finisz, co oznacza, że można jej użyć do przygotowania bazy pod ostateczną warstwę gładzi – zaszpachlować drobne ubytki, wyrównać wstępnie podłoże, a także wykorzystać do ostatecznego wygładzenia ścian oraz sufitów przed malowaniem lub tapetowaniem. Dzięki swojej formule i konsystencji pasty jest ona gotowa do natychmiastowego użycia i bardzo prosta w aplikacji, a co więcej nie wymaga wcześniejszego gruntowania podłoża – zawarta w jej składzie żywica polimerowa w znacznym stopniu poprawia parametry wytrzymałościowe produktu i decyduje o doskonałej przyczepności gładzi szpachlowej do podłoża. Nie trzeba również posiadać specjalnych narzędzi, by przy jej pomocy uzyskać doskonałą bazę pod dalsze prace dekoracyjne – jest bowiem na tyle uniwersalna, że można ją nakładać ręcznie – stalową pacą oraz maszynowo – za pomocą agregatu do gładzi. Duży stopień elastyczności materiału zapewnia skuteczną ochronę przed pęknięciami wynikającymi z podłoża, co mogłyby niekorzystnie wpłynąć na estetykę kolejnych warstw wykończenia. Efekt? Śnieżna biel i idealna faktura, nawet przy zastosowaniu cienkiej warstwy.