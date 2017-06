Testujemy impregnaty i farby do drewna. Poznaj najlepsze impregnaty do drewna i farby kryjące

Pierwsza ocena farb i impregnatów do drewna

Już w trakcie malowania desek nasunęły się pierwsze spostrzeżenia dotyczące preparatów do drewna. Być może ocena nie będzie miała wpływu na ostateczny wynik testu, ale niesie pewne informacje dotyczące konserwacji. Impregnaty do drewna Bondex i Sadolin najlepiej nasycały drewno i miały najintensywniejszą barwę. Także impregnat do drewna Vidaron okazał się niezły. W jego przypadku, aby zapewnić równe szanse, nie pomalowaliśmy desek dodatkowo lakierem bezbarwnym, jak zaleca producent. Najmniej intensywną barwę miały Drewnochron i Xylomal. Być może jednak w impregnatach do drewna nie kolor ma największe znaczenie. Czas pokaże, czy barwa idzie w parze z właściwościami ochronnymi. Farbami do drewna o największej sile krycia okazały się Colours i Nobiles. Już pod jedną ich warstwą znikał rysunek słojów, a nawet ciemne sęki. Dekoral i Luxens - te farby do drewna nie wypadły pod tym względem aż tak dobrze. Zdecydowanie najmniejszą siłę krycia miał Dulux. Trzeba było wielokrotnie malować nim drewno, żeby powstała jednorodna powłoka. Oczywiście odbiło się to niekorzystnie na jego zużyciu.

Impregnaty i farby do drewna: wynik po półtora roku

Pierwszy okres testów preparatów do drewna przyniósł jeden niewątpliwy wniosek – niezabezpieczone drewno sosnowe bardzo się zmienia. To, które półtora roku opalało się na słońcu, zbrązowiało. Deska sosnowa wyjęta z mokradeł miała już pierwsze ślady butwienia. Wyglądała też mniej atrakcyjnie, bo całkiem poszarzała. Wszystkie pozostałe deski wyglądały niemal tak samo jak przed rozpoczęciem próby. Największym zaskoczeniem okazało się to, że deszcz i woda z bagien nie wypłukały impregnatu z desek, a przecież nie zabezpieczyliśmy ich lakierem, który utworzyłby szczelną powłokę ochronną.

Przebadane deski wróciły już na swoje miejsca i w dalszym ciągu będziemy obserwować, co się z nimi dzieje. Za jakiś czas zdamy kolejną relację. Sprawdzimy, które farby do drewna pokryły się siatką spękań, które kolory impregnatów do drewna wyblakły, ile deseczek pokryło się glonami lub pleśnią. Być może uda się już wyłonić pierwszych liderów odporności.

