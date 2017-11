Jaką gładź szpachlową wybrać? Rodzaje gładzi szpachlowych

Autor: Piotr Mastalerz

Podczas remontu wystarczy wygładzić ściany i sufity, aby wyglądały jak nowe. Gładzie gipsowe, cementowe, wapienne, polimerowe służą do tego samego - do dekoracyjnego wyrównania ścian. Nie oznacza to jednak, że każdą z nich można zastosować w każdej sytuacji. Niektórych gładzi nie trzeba też szlifować.