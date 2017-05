Wykończenie elewacji domu. Powraca moda na siding

Projektanci marki VOX zadbali nie tylko o stronę praktyczną, ale również wizualną produktu. Poprzez zastosowanie technologii termodruku udało się uzyskać niezwykle realistyczny efekt imitujący teksturę drewnianych desek. Siding z kolekcji NATURE obejmuje 4 wzory oddające rysunek i barwę różnych gatunków drewna, w tym cedru, dębu i orzecha. Dla miłośników jednolitej kolorystyki elewacji, VOX oferuje paletę 10 odcieni - od bieli, jasnych szarości i kremów po żółcienie i zielenie.

Na stronie profile.vox.pl można zapoznać się pełną gamą dostępnych wzorów i kolorów. Siding winylowy to pomysł na całościowe wykończenie elewacji, ale można go również łączyć z elementami pokrytymi klasycznym tynkiem. Ze względu na swoje wszechstronne zalety, produkt stosowany jest nie tylko do wykończenia elewacji domków letniskowych, czy mobilnych, ale przede wszystkim całorocznych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Dla osób ceniących sobie dbałość o środowisko naturalne, mamy dobrą wiadomość - siding winylowy został uznany za materiał mający znacznie mniej negatywny wpływ na otoczenie niż np. drewno czy cegła. Dzieje się tak dlatego, gdyż odznacza się on niezwykle długim okresem użytkowania, łatwością transportu oraz możliwością całkowitego powtórnego przetworzenia.

Więcej informacji na temat sidingu winylowego lub innych produktów elewacyjnych VOX znaleźć można na stronie internetowej www.profile.vox.pl