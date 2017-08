Jak dodobrać kolor elewacji do rodzaju pokrycia dachowego? Wizualizacja elewacji projektu Miarodajny

Jak wybrać kolor elewacji domu?

Mając przed sobą zadanie wyboru koloru elewacji domu oraz pokrycia dachowego trzeba przyjąć kilka zasad. Najlepiej jest zacząć od wyboru grupy barw, które nam się podobają. Nie jednego a kilku, ponieważ dom to nie tylko elewacja, ale i dach, stolarka otworowa czy brama garażowa. Dobrów kolorów tych wszystkich elementów nie jest łatwą rzeczą dla laika. Czasem wychodzi to lepiej a czasem gorzej. Pewnie każdy z nas przejeżdżając gdzieś ulicą spotkał dom o ciekawej bryle ale w zupełnie niepasującym kolorze elewacji lub dachu, który go skutecznie szpecił.

Projekt domu Miarodajny C333c: Dom świetnie prezentuje się zarówno w monochromatycznych szarościach i z drewnianymi elementami podbitki dachu oraz stolarki otworowej. Fot: Murator Projekty

Następnym krokiem jest dopasowanie kolorystyki do otoczenia domu. Jeżeli znajduje się w śród bujnej roślinności to najlepiej sprawdzą się takie kolory jak zieleń i brąz. Jeśli budynek jest ulokowany w przestrzeni miejskiej może wpisać się w nią bielą i szarością. Jest to ostatnio bardzo modne połączenie kolorystyczne, które dodatkowo można ocieplić dodając drewniane elementy na ścianach.

Jeśli zupełnie nie wiemy jak powinien wyglądać kolor elewacji naszego domu to dobrze jest spojrzeć na nasze sąsiedztwo. Jeśli większość domów sąsiednich jest beżowych to i my nie powinniśmy daleko uciekać od tej kolorystyki. Oczywiście domy nie powinny być bliźniaczo podobne, ale dobrze byłoby gdyby nawiązywały do siebie chociażby kolorystyką. W ten sposób uzyskamy poczucie harmonii. Aby dom się wyróżniał, zwłaszcza nocą, można zaprojektować nowoczesne oświetlenie elewacji i ogrodu.

Projekt domu Miarodajny C333c: Zielony dach i biało-brązowa elewacja dobrze wpisuje sie w charakter otoczenia.

Jaki dobrać dach do koloru elewacji?

Kolor dachu powinien pasować do elewacji budynku. Ta zasada również dotyczy materiału z jakiego jest wykonany. Do nowoczesnej bryły raczej nie będzie pasować dach pokryty naturalną dachówką w ceglanym odcieniu. Staropolski dworek nie będzie dobrze prezentował się porkyty blachą w kolorze niebieskim. Sprawę utrudnia także zawężony wybór kolorów, w których występują materiały na pokrycie dachowe.

Z uwagi na to, że dach powstaje zazwyczaj pierwszy, trzeba już wcześniejszej wiedzieć, jak mniej więcej będzie wyglądała elewacja, aby wszystko do siebie pasowało, niczym dobrze skrojony garnitur.

Projekt domu Miarodajny C333c: W zalezności od kształtu domu, ciemny dach może przytłoczyć jego bryłę. Niektóre projekty zdecydowanie lepiej prezentują się z jasnym dachem.

Ponadczasowym połączeniem jest czerwony dach i biała, kremowa lub beżowa elewacja. Dach zielony to najlepszy przyjaciel żółtych i białych ścian domu. Kolor grafitowy to uniwersalizm w czystej postaci. Trzeba jednak pamiętać, że ciemny dach potrzebuje przestrzeni, więc nie będzie się nadawał do ciasnych działek otoczonych licznym sąsiedztwem lub gęsto zasadzonymi drzewami.

Kolory domu a prawo?

Planując kolor elewacji domu oraz dachu, trzeba zajrzeć w plan zagospodarowania przestrzennego i dowiedzieć się czy przypadkiem nie ma określonych wytycznych. Bardzo często spotyka się informacje dotyczące kształtu i koloru dachu. Wytyczne mogą dotyczyć również ilości spadów dachów oraz lukarn. Może się okazać, że na danym terenie wszystkie domy mogą mieć na przykład tylko dachy w kolorze brązowym lub czerwonym. Rzadziej spotyka się zapisy zawiązane wyglądem elewacji domu, ale trzeba brać pod uwagę i taką ewentualność.

Wszystkie niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego są postrzegane przez urząd jako nie zastosowanie się do zapisów prawa i muszą być usunięte.

Kolor elewacji jasny czy ciemny?

Jasny kolor elewacji jest najczęściej wybierany przez osoby budujące lub remontujące dom. Odnosi się wrażenie, że jasne kolory optycznie powiększają bryłę budynku. Najczęściej wybierany jest kolor kremowy i biały oraz pastele. Dom w tej tonacji będzie wyglądał radośnie. Jednak trzeba pamiętać, że jasna elewacja szybciej się ubrudzi i będzie potrzebowała renowacji co kilka lat. Jasną elewację można połączyć z ciemniejszym kolorem np. w postaci wstawek z drewna lub boniowania. Ciemnym kolorem można podkreślić również cokół.

Projekt domu Miarodajny C333c: Połączenie beżowego dachu z białą elewacją oraz jasnym drewnem zbliża wygląd domu do stylu wiejskiego.

Przy ciemnej elewacji dom będzie wydawał się bardziej ponury. Jednak łatwiej jest ją utrzymać w czystości. Nie widać na niej sadzy i osadów w postaci porostów. Dobrze prezentują się ciemne elewacje, które wykonane są z materiału, który z natury jest ciemny jak np. kamień czy cegła.

Najpopularniejsze kolory ciemnych elewacji to szarości i brązy. Można też spotkać bardziej odważne realizacje w odcieniach bordo, granatowych lub ciemnozielonych Warto pamiętać, że ciemne kolory elewacji przyciągają promienie słoneczne co skutkuje większym nagrzaniem ścian. Wtedy występują naprężania, które powodują pęknięcia i odspojenia tynku.

Projekt domu Miarodajny C333c: Szarości, zarówno w pokryciu dachu oraz na elewacji nadają bryle eleganckiego i nowoczesnego wyglądu.