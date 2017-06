Tynk silikonowy – zalety, wady, ceny. Jakie właściwości ma tynk silikonowy?

Tynk silikonowy to materiał, w którym jako spoiwo wykorzystywane są żywice silikonowe. Jest to najbardziej uniwersalny produkt i w zasadzie łączy on w sobie zalety tynków mineralnych, akrylowych i silikatowych. Choć nie we wszystkich kategoriach jest najlepszy. Jakie cechy ma zatem tynk silikonowy?

Zalety tynku silikonowego

Hydrofobowy – tynk silikonowy jest nienasiąkliwy i hydrofobowy. Oznacza to, że woda nie wnika w jego powierzchnię, tylko natychmiast spływa. Ta cecha nie ogranicza jednak jego paroprzepuszczalności, czyli zdolności do uwalniania wilgoci na zewnątrz

Paroprzepuszczalny – co prawda zjawisko tzw. „oddychania ścian” nie ma praktycznie wpływu na odprowadzanie wilgoci z wnętrza domu (wszystko zależy od prawidłowej wentylacji), ale jeśli już decydujemy się na paroprzepuszczalny materiał do budowy ścian i ocieplenie z wełny mineralnej, to bardzo nierozsądne byłoby wykończenie całości tynkiem, który ma słabą paroprzepuszczalność. Jeśli jednak ocieplamy nasz dom styropianem to tę cechę możemy pominąć przy wyborze tynku.

Samoczyszczący – wspomniana hydrofobowość sprawia, że tynk silikonowy jest w naturalny sposób odporny na zabrudzenia. Pod wpływem deszczu z jego powierzchni spływają zanieczyszczenia, spowodowane np. tym, że nasz sąsiad pali opałem niskiej jakości. Dzięki temu, raz wykonana elewacja powinna nam wystarczyć na długie lata, a jej kolor nie będzie podlegał niszczeniu.

Odporny na rozwój grzybów i glonów – coraz więcej producentów dodaje do swoich tynków silikonowych substancje biologicznie aktywne. Ma to znaczenie zwłaszcza na północnych ścianach, gdzie wilgotność jest najwyższa oraz gdy budujemy dom w bliskim sąsiedztwie np. lasu. Środki grzybobójcze dodane do tynku zapobiegną powstawaniu zielonego nalotu na elewacji.

Elastyczny – dzięki użyciu żywic silikonowych jako spoiwa, tynk silikonowy ma zwiększoną odporność na rysy i pęknięcia, które mogą powstać przez duże różnice temperatur, podczas osiadania nowego domu lub w wyniku błędów wykonawczych.

Odporny na uszkodzenia – tynk silikonowy ma bardzo dobrą odporność na uszkodzenia i uderzenia, choć trzeba tu zaznaczyć, że tynk akrylowy będzie jeszcze lepszy.

Możliwość dowolnego barwienia – tynki silikonowe oferują bogatą paletę barw, z której każdy wybierze coś dla siebie. Na pierwszy rzut oka może to być zaletą, ale za duży wybór też nie zawsze jest korzystny. Osoby niezdecydowane spędzą długie godziny wybierając np. między kolorem RAL 1013 a RAL 1015.