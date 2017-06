Elewacja domu – czyszczenie i malowanie. Poradnik

Usuwanie brudu i mikroorganizmów z elewacji

Przy odnawianiu fasad istotnym elementem jest pozbycie się zanieczyszczeń. Zabrudzenia w postaci kurzu, glonów i pleśni, które bardzo chętnie osiedlają się na ścianach, należy usunąć przy pomocy myjki ciśnieniowej lub miękkiej szczotki. Następnie należy zneutralizować powierzchnię fasady stosując środek biobójczy RENOWATOR firmy Termo Organika, który nanosi się obficie na całą powierzchnię ściany aż do całkowitego jej zwilżenia. Można do tego stosować szczotki, pędzle, wałki lub gąbkę. Preparat działa grzybo- i glonobójczo, skutecznie eliminuje większość występujących w polskim klimacie grzybów, glonów, mchów i porostów. Dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, nie należy go rozcieńczać, ani mieszać z innymi środkami. Po całkowitym wyschnięciu ścian można przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest malowanie.

Malowanie elewacji

Każdą elewację, która w jakikolwiek sposób nie spełnia oczekiwań właściciela, można ponownie przemalować, nadając jej zupełnie nowy charakter. Gama farb elewacyjnych oferowanych przez firmę Termo Organika pozwala na wybór spośród kilku produktów, różniących się swoimi właściwościami i oczywiście ceną. Każda farba zewnętrzna może być zabarwiona praktycznie na dowolny kolor. Wyobraźnia i poczucie estetyki inwestora pozwolą na wykreowanie niepowtarzalnego wizerunku budynku.

Najbardziej polecanym rozwiązaniem jest zastosowanie farby silikonowej GOLD TO – FSG, która zawiera specjalną formułę DUST CLEAN™ - samoczyszczenie fasad. Dzięki zawartości najwyższej jakości żywicy silikonowej na powierzchni farby powstaje duże napięcie powierzchniowe, odpychające cząsteczki wody. Krople deszczu - spływając po fasadzie - zmywają z niej zanieczyszczenia, takie jak pył, kurz, sadza. Pozwala to na dłuższe zachowanie czystości ścian bez konieczności ich mycia.

Farby elewacyjne są integralną częścią Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika, na który składają się również płyty styropianowe, tynki, kleje, itp.

Na stronie firmy www.termoorganika.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących produktów oraz odpowiedzi na pytania: Jak ocieplić dom? Jaki styropian wybrać? Czy sprawdzi się styropian grafitowy? Czy ocieplanie domu się opłaca? Jaki tynk na elewację?