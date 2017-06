Bezpieczny dom

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najsilniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Aby ją zrealizować dążymy do stworzenia dla siebie i swoich bliskich miejsca, w którym będziemy bezpieczni. Miejsca stałego, pewnego, bezpiecznego – jednym słowem DOMU.

Wakacje i ulubione przez Polaków długie weekendy, to czas wyjazdów. Atrakcyjna perspektywa, jednak nieobecność właścicieli to nie tylko okazja do kradzieży, ale również brak możliwości zareagowania na zdarzenia takie jak: zalanie, pożar, czy inne wypadki, których następstwa można ograniczyć będąc „na miejscu”. Tymczasem statystyki wskazują, że „Polak jest mądry po szkodzie” i o zabezpieczeniu domu myśli dopiero po przykrym zdarzeniu.