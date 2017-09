Wybierz bramę garażową i drzwi wejściowe do swojego domu. Sprawdź promocje 2017

Garaż bez przeciągów z bramą firmy Hörmann

W tym roku segmentowe bramy RenoMatic i RenoMatic light zbudowane są ze stalowych segmentów o grubości 42 mm szczelnie wypełnionych pianką poliuretanową. Co ważne, bramy te mają wysokiej jakości uszczelki między segmentami, a także na obwodzie i w progu. Dzięki temu ich współczynnik przenikania ciepła U dla całej wbudowanej bramy wynosi ok. 1,3 W/(m2K). Taka brama skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z garażu i stratom ciepła w przylegającym do niego domu.

Bezpieczna brama RenoMatic

Bramy RenoMatic wyposażone są w napęd ProMatic, który nie tylko podnosi komfort użytkowania bramy, ale gwarantuje również najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców. Napęd ten wyposażony jest w specjalny dwukierunkowy system sterowania radiowego BiSecur, który uzyskał certyfikat ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum. Ten nowoczesny system zapewnia maksymalne zabezpieczenie sygnału wysyłanego z pilota do napędu przed jego skopiowaniem, działa bowiem w technologii 128 bitów. To sposób kodowania wykorzystywany w bankowości elektronicznej. Często jeszcze używane napędy innych producentów z 40-bitowym kodowaniem sygnału nie są tak dobrze zabezpieczone. W konsekwencji, podczas korzystania z napędu, może dojść do skopiowania kodu przez złodzieja, a wtedy, z uwagi na brak śladów włamania, trudno udowodnić, że do niego doszło, a tym samym trudno wyegzekwować od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Wygodne sterowanie bramą garażową

Napęd z systemem BiSecur pozwala nie tylko na sterowanie bramą, ale umożliwia także sprawdzenie w każdej chwili czy brama jest otwarta czy zamknięta. Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk nadajnika dioda LED sygnalizuje położenie bramy odpowiednim kolorem. W każdej sytuacji możemy więc mieć pewność, że polecenie zostało wykonane, nawet gdy brama znajduje się poza zasięgiem wzroku.

Jednym z atutów automatycznych bram garażowych wyposażonych w napęd jest brak konieczności montowania dodatkowego uchwytu (klamki) na zewnętrznej stronie płyty bramy. Ten niezbędny do ręcznej obsługi element zakłóca zazwyczaj jej estetykę. Wszyscy, którym nie jest potrzebna brama automatyczna mają możliwość wyboru tańszego rozwiązania z promocyjnej oferty Hörmanna i mogą zdecydować się na bramę RenoMatic light, standardowo wyposażoną w uchwyt do obsługi ręcznej. Cena bramy RenoMatic light w standardowych wymiarach wynosi 1710 PLN plus VAT.

Brama garażowa na wymiar

Wybierając bramę garażową chcemy, by była ona ozdobą naszego domu, idealnie komponowała się z całością elewacji, nadawała jej styl i charakter. Dlatego zarówno brama RenoMatic, jak i brama RenoMatic light ze średnimi przetłoczeniami M dostępne są w kilku rodzajach nowoczesnych powierzchni oraz ciekawych kolorach, w tym także w powierzchniach i okleinach imitujących drewno oraz w modnym kolorze antracytowym. Obie też oferowane są w szerokim zakresie wymiarów, co ułatwia dopasowanie bramy do różnej wielkości otworów.

Równie łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb można energooszczędne drzwi wejściowe Thermo65, bowiem wykonywane są one dokładnie na wymiar. To bardzo ułatwia podejmowanie decyzji w trakcie budowy czy remontu. Na przykład, podczas wymiany starych drzwi na nowe wszelkie prace zostają ograniczone do minimum – otwór drzwiowy pozostaje bowiem niezmieniony. Drzwi Thermo65 dostępne są o szerokości maks. do 1250 mm i wysokości maks. do 2250 mm.

Drzwi wejściowe energooszczędne

Drzwi Thermo65 przede wszystkim oznaczają jednak naprawdę wysoką izolacyjność cieplną. We wzorach z pełną płytą ich współczynnik przenikania ciepła U D może wynosić nawet 0,87 W/(m2K). To efekt bardzo przemyślanej konstrukcji, na którą składa się stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną, aluminiowa ościeżnica o grubości 80 mm z przegrodą termiczną oraz próg z aluminium i tworzywa sztucznego, także z przegrodą termiczną. Ucieczce ciepła z domu zapobiega również potrójna płaszczyzna uszczelnienia. Wzory z przeszkleniem wyposażone są natomiast w 3-szybowe szkło termoizolacyjne.

Mocna i trwała stolarka

Lepszą izolacyjność termiczną drzwi Thermo65 zapewnia też wykonany z kompozytu, niewidoczny profil skrzydła. To rozwiązanie gwarantuje ponadto zwiększoną stabilność oraz wyklucza ryzyko odkształcania się płyty drzwiowej. Dzięki tak solidnej konstrukcji drzwi są bardzo trwałe i mocne. Bezpieczeństwo domowników zapewnia natomiast wielopunktowe ryglowanie z zamkiem głównym i dwoma kombinacjami: czop/rygiel obrotowo - hakowy. Opcjonalnie, za dopłatą, sześć wzorów drzwi promocyjnych Thermo65 oferowanych jest w klasie przeciwwłamaniowej RC 2. Cena drzwi Thermo65 jest przystępna i wynosi od 3690 PLN plus VAT.

Estetyka bram i drzwi

Drzwi z promocyjnej oferty firmy Hörmann mogą stać się piękną wizytówką domu, ponieważ są po prostu ładne. Oferowane aż w ośmiu atrakcyjnych wzorach, o powierzchniach lakierowanych i w okleinie Decograin, w tym także w dwóch rodzajach oklein drewnopodobnych, będą stanowić ciekawy akcent i estetyczne dopełnienie elewacji. Najlepszy efekt spójnego, eleganckiego charakteru całości uzyskamy, jeżeli odpowiednio dopasujemy do nich bramę garażową RenoMatic lub RenoMatic light.

To wszystko sprawia, że tegoroczna promocyjna oferta bram garażowych i drzwi wejściowych firmy Hörmann spełni nawet bardzo wyszukane, wzorniczo i technologicznie, oczekiwania inwestorów. Zaspokoi też potrzeby skromniejszych inwestycji. Jest także doskonałą propozycją dla remontujących domy.