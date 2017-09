Jakie cechy ma dobra brama garażowa. Zalety markowej bramy garażowej

1. Wieloletnia trwałość

Podstawową cechą dobrej bramy garażowej jest jej trwałość. Bramy firmy Hörmann, dzięki idealnie dopasowanym do ich ciężaru sprężynom oraz odpowiednio dobranemu napędowi, nawet przez kilkadziesiąt lat działają płynnie, cicho i bezpiecznie. Jednocześnie ich odporne na działanie słońca, deszczu, śniegu i wiatru powierzchnie zachowują przez te lata niezmieniony wygląd. Kolory tych bram nigdy nie blakną.

2. Eleganckie wzornictwo

Brama garażowa powinna harmonijnie wkomponowywać się w bryłę budynku, podkreślać jego charakter i urodę. Dlatego Hörmann oferuje całe bogactwo wzorów, które pozwalają dopasować bramę do koncepcji architektonicznej domu: gładkie bez przetłoczeń, z przetłoczeniami kasetonowymi, poziomymi wąskimi i szerokimi, a także wzory z przetłoczeniami podwójnymi i potrójnymi oraz z intarsjami ze stali nierdzewnej i drewna. Wybierać też można spośród kilku rodzajów szlachetnych powierzchni i oklein foliowych imitujących m.in. różne rodzaje drewna oraz z pełnej gamy kolorystycznej.

3. ThermoFrame - ciepły montaż

Istotną cechą nowoczesnej bramy jest jej energooszczędność, szczególnie ważna, gdy garaż znajduje się w bryle domu. Aby stratom ciepła zapobiec już na etapie montażu bramy, Hörmann proponuje zainstalowanie między murem garażu a ościeżnicą specjalnego profilu z tworzywa sztucznego, który niweluje mostki termiczne. Profil ten wraz z dodatkowymi podwójnymi uszczelkami wargowymi, umieszczanymi bo bokach bramy i w jej górnym obszarze, nawet o 15% może poprawić termoizolacyjność bramy. Oferowany przez firmę Hörmann zestaw ThermoFrame to znacznie skuteczniejsza ochrona przed ucieczką ciepła niż brama o bardzo grubym blacie.

4. Energooszczędny napęd

Im szybszy napęd, tym mniej ciepła ucieka z garażu podczas otwierania i zamykania bramy. Ale prawdziwie energooszczędny napęd, taki jak SupraMatic firmy Hörmann, ponadto zużywa bardzo mało prądu. Otwierający się z szybkością 22 cm/s SupraMatic, dzięki inteligentnemu dopasowaniu poboru mocy do potrzeb, jest niezwykle energooszczędny nie tylko w czasie pracy, ale także w stanie czuwania. Pobór energii w trybie stand-by nie przekracza jednego wata. To wszystko sprawia, że zużywa on jedynie 20% energii, jaką pobierają zwykłe napędy.

5. Bezpieczne sterowanie

Nowoczesny napęd do bramy garażowej musi być nie tylko szybki i energooszczędny, ale także bardzo bezpieczny. Napędy firmy Hörmann, które działają w dwukierunkowym systemie sterowania radiowego BiSecur zapewniają maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału przed skopiowaniem, wykorzystują bowiem technologię 128 bitów używaną m.in. do kodowania transmisji bankingu on-line. Dwukierunkowe działanie umożliwia zarówno sterowanie bramą, jak i odczyt jej statusu (otwarta/zamknięta). Po naciśnięciu na odpowiedni przycisk nadajnik automatycznie potwierdza, czy brama rzeczywiście została zamknięta. W każdej sytuacji można więc sprawdzić, czy polecenie zostało wykonane, nawet wtedy, gdy brama znajduje się poza zasięgiem wzroku.