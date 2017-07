Inteligentny dom. System sterowania bramami, drzwiami i oświetleniem

Bezpieczniej z systemem

Brama garażowa i drzwi wejściowe to jedne z kilku dróg, którymi do domów najczęściej dostają się włamywacze. Trzeba więc poświęcić im szczególną uwagę i zabezpieczyć przed sforsowaniem przez niepowołane osoby. Zwiększoną ochronę zapewniają między innymi napędy z dwukierunkowym systemem sterowania radiowego. Dają one możliwość sprawdzenia, czy po opuszczeniu garażu nie zapomniałeś zamknąć bramy. Jeśli jedną z twoich wad jest roztargnienie, wtedy możesz tak zaprogramować system, żeby brama sama się zamykała. To samo dotyczy zresztą drzwi. Warto zaznaczyć, że najlepsze nadajniki będące na wyposażeniu systemów inteligentnego sterowania, a komunikujące się z poszczególnymi napędami drogą radiową, mają już systemy kodowania wykorzystywane dotąd wyłącznie w bankowości elektronicznej. Złodziej nie zdoła zatem skopiować wysyłanego sygnału i wykorzystać go do otwarcia bramy lub drzwi.