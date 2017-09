Jakie są nowoczesne bramy garażowe i drzwi wejściowe? Stwórz funkcjonalny i ciepły garaż oraz ładny i bezpieczny dom

Większość inwestorów budujących obecnie dom chce mieć w nim garaż. To przede wszystkim kwestia wygody i komfortu. Niestety lokalizacja garażu w bryle budynku stwarza potencjalnie wiele problemów. Mniej istotne – choć także ważne – są względy estetyczne. Duża brama garażu na dwa samochody staje się często dominującym elementem elewacji frontowej. Dlatego ważne jest, by była ona dobrze dopasowana do stylu architektonicznego budynku, aby tworzyła z nim spójną całość. Dużo ważniejsze jednak są kwestie budowlane i funkcjonalne.

Ciepła brama – ciepły garaż i ciepły dom

Garaż w bryle budynku przede wszystkim wymaga dobrej izolacji przylegających do części mieszkalnej ścian i sufitu, a także bardzo ciepłych drzwi łączących go z domem. Hörmann proponuje tu drzwi Thermo o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/(m2K). Nieuniknione straty ciepła powstające podczas otwierania oraz wymagana przepisami skuteczna wentylacja sprawiają, że ogrzewanie takiego garażu nie ma sensu. Ponadto w ciepłym powietrzu blacha samochodu szybciej koroduje. Aby jednak ograniczyć straty ciepła powinniśmy zamontować dobrze izolowaną bramę segmentową, taką jak brama LPU 42 firmy Hörmann. To brama zbudowana ze stalowych segmentów o grubości 42 mm, szczelnie wypełnionych pianką poliuretanową, wyposażona w wysokiej jakości uszczelki między segmentami, a także na obwodzie i w progu. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła U dla zamontowanej bramy wynosi ok. 1,3 W/(m2K). Taka brama skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z garażu i stratom ciepła w przylegającym do niego domu.